На прошлой неделе Меган Маркл, принц Гарри и их сын Арчи перебрались из Канады в Лос-Анджелес, родной город герцогини Сассекской. Пока что неизвестно, обоснуются ли они в городе развлечений временно или переехали туда на постоянное место жительства.
СМИ уже успели высказать предположение, что супруги будут просить президента Дональда Трампа о помощи и оплате их личной охраны, однако тот пресек эти разговоры на корню.
«Я большой друг и почитатель королевы и Великобритании. Сообщалось, что Гарри и Меган, покинувшие Королевство, будут постоянно проживать в Канаде. Теперь они уехали из Канады в США, но США не будут платить за их безопасность. Они должны платить сами!» — написал президент США в своем Твиттере.
И это тот редкий случай, когда жители Америки согласны с главой государства. «Как смеют эти люди даже думать, что мы, налогоплательщики, будем оплачивать их счета за безопасность? Это те же товарищи, которые говорили, что нам не нужны пистолеты, чтобы защищать себя. Но при этом они хотят, чтобы мы платили их вооруженным охранникам. Просто невероятно», — пишут американцы комментарии под постом президента.
Отметим, что Канада также отказалась оплачивать охрану Меган и Гарри с 1 апреля, поскольку с этого дня они потеряют статус лиц, которым необходима международная защита.
30 марта 2020 · ·
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