На прошлой неделе Меган Маркл, принц Гарри и их сын Арчи перебрались из Канады в Лос-Анджелес, родной город герцогини Сассекской. Пока что неизвестно, обоснуются ли они в городе развлечений временно или переехали туда на постоянное место жительства.

СМИ уже успели высказать предположение, что супруги будут просить президента Дональда Трампа о помощи и оплате их личной охраны, однако тот пресек эти разговоры на корню.