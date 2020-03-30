29 марта Божена Рынска официально подтвердила свой новый статус. Светский обозреватель теперь растит дочь Женю. Малышке всего месяц, но она уже удивляет своими большими умными глазами и к тому же похожа на обоих родителей.

В Инстаграме Божена рассказала, как прошла ее первая встреча с новорожденной, выношенной суррогатной матерью.