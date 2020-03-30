«Принесли кулек, из него торчит огромный нос»: Божена Рынска рассказала о первой встрече с дочерью

В конце февраля Божена Рынска стала мамой. Знаменитость охотно делится подробностями встречи с долгожданной наследницей и показывает фото дочери, удивительно похожей на погибшего отца.

29 марта Божена Рынска официально подтвердила свой новый статус. Светский обозреватель теперь растит дочь Женю. Малышке всего месяц, но она уже удивляет своими большими умными глазами и к тому же похожа на обоих родителей.

В Инстаграме Божена рассказала, как прошла ее первая встреча с новорожденной, выношенной суррогатной матерью.

«Принесли кулек. Из него торчит огромный нос. Смотрит на меня раскосыми глазами. Тут же получила кличку ''Чингисхайм'' — нос еврейский, глаза монгольские», — поделилась Рынска.

Знаменитость отметила, что на следующий день после рождения дочь «стала копией Игоря». «Она смотрит как абсолютно разумное создание. И также и ведет себя. Мне сказали, что нынешние дети уже рождаются осмысленными. Это раньше приносили грушу из компота. А сейчас приносят готовых человечков», — заявила журналистка.

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Божена Рынска показала свою наследницу
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Подписчики поздравили знаменитость с долгожданным пополнением в семье, а друзья Божены расстроились, что из-за карантина не смогут лично поздравить маму и дочь. По словам Рынской, Женя родилась с весом в почти 4 килограмма. Woman.ru желает малышке здоровья, а маме — терпения и спокойствия в это непростое время.

30 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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под именем
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  • неадекватная мадам...
  • Лавры Самойловой не дают покоя, мадам Курицыной тоже хочется на детской теме бложик раскрутить? Ну пусть тогда фотошопить уже сейчас начинает)) А девочку жаль.

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