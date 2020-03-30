29 марта Божена Рынска официально подтвердила свой новый статус. Светский обозреватель теперь растит дочь Женю. Малышке всего месяц, но она уже удивляет своими большими умными глазами и к тому же похожа на обоих родителей.
В Инстаграме Божена рассказала, как прошла ее первая встреча с новорожденной, выношенной суррогатной матерью.
«Принесли кулек. Из него торчит огромный нос. Смотрит на меня раскосыми глазами. Тут же получила кличку ''Чингисхайм'' — нос еврейский, глаза монгольские», — поделилась Рынска.
Знаменитость отметила, что на следующий день после рождения дочь «стала копией Игоря». «Она смотрит как абсолютно разумное создание. И также и ведет себя. Мне сказали, что нынешние дети уже рождаются осмысленными. Это раньше приносили грушу из компота. А сейчас приносят готовых человечков», — заявила журналистка.
Подписчики поздравили знаменитость с долгожданным пополнением в семье, а друзья Божены расстроились, что из-за карантина не смогут лично поздравить маму и дочь. По словам Рынской, Женя родилась с весом в почти 4 килограмма. Woman.ru желает малышке здоровья, а маме — терпения и спокойствия в это непростое время.
30 марта 2020 · ·
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