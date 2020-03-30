Впрочем, среди огромного количества восторженных отзывов нашлись и негативные комментарии. Некоторые подписчики уверены, что такие снимки негоже выкладывать, будучи замужем.

«Если бы я такое выложила, меня бы мой мужчина убил. На мой взгляд, слишком вызывающее фото!» — заявила подписчица.