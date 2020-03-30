«Огонь мамочка!»: Нюша будоражит поклонников своими более чем аппетитными формами в боди

29-летняя певица решила подбодрить фолловеров, оставшихся дома из-за карантина, новым горячим фото. Впрочем, аппетитные формы звезды в откровенном наряде оценили не все.

Нюша взбудоражила подписчиков своим новым откровенным фото. Певица выложила в Инстаграм кадр горячей фотосессии, на котором позирует в открытом черном боди и босоножках Bottega Veneta.

Фолловеры восхитились подтянутым телом артистки и смелым нарядом, не оставившим места воображению: «Красиво ты вошла в мою грешную жизнь», «Вся твоя мужская аудитория упадет от этого фото», «Вот это форма!», «Воу, полегче, мадам», «Огонь мамочка».

Впрочем, среди огромного количества восторженных отзывов нашлись и негативные комментарии. Некоторые подписчики уверены, что такие снимки негоже выкладывать, будучи замужем.

«Если бы я такое выложила, меня бы мой мужчина убил. На мой взгляд, слишком вызывающее фото!» — заявила подписчица. 

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Поклонники Нюши считают, что ей не стоит выкладывать чересчур откровенные фото
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Нюша не стала отвечать на подобные комментарии, но поблагодарила всех, кому фото подняло настроение. Кстати, среди комментаторов отметился и Джиган — рэпер оставил смайлик в виде оттопыренного мизинца и большого пальца.

30 марта 2020 · Текст: · Фото:

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