Нюша взбудоражила подписчиков своим новым откровенным фото. Певица выложила в Инстаграм кадр горячей фотосессии, на котором позирует в открытом черном боди и босоножках Bottega Veneta.
Фолловеры восхитились подтянутым телом артистки и смелым нарядом, не оставившим места воображению: «Красиво ты вошла в мою грешную жизнь», «Вся твоя мужская аудитория упадет от этого фото», «Вот это форма!», «Воу, полегче, мадам», «Огонь мамочка».
Впрочем, среди огромного количества восторженных отзывов нашлись и негативные комментарии. Некоторые подписчики уверены, что такие снимки негоже выкладывать, будучи замужем.
«Если бы я такое выложила, меня бы мой мужчина убил. На мой взгляд, слишком вызывающее фото!» — заявила подписчица.
Нюша не стала отвечать на подобные комментарии, но поблагодарила всех, кому фото подняло настроение. Кстати, среди комментаторов отметился и Джиган — рэпер оставил смайлик в виде оттопыренного мизинца и большого пальца.
30 марта 2020 · ·
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