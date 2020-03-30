Дрейк впервые показал своего двухлетнего сына от порнозвезды

33-летний рэпер долго не признавал отцовство, однако 2 года назад все же официально заявил, что стал папой, а 30 марта впервые показал двухлетнего наследника Адониса.

В январе 2017 года Дрейка заметили в компании французской порноактрисы Софи Брюссо. В мае того же года девушка призналась, что ждет от рэпера ребенка. Дрейк отказывался признавать отцовство, но в июне 2018-го все же подтвердил, что стал папой малыша Адониса.

В своей песне Emotionless рэпер признался, что встречался с Брюссо всего лишь пару раз: «Она не была моей любовницей, как Билли Джин. Но ребенок мой. Вот черт, мы встретились всего два раза. Мне пришлось смириться с тем фактом, что это правда. Теперь вся эта история будто высечена в камне, с печатью и подписью».

Спустя два года после рождения незапланированного наследника Дрейк поделился фотографиями своего сына. Малыш с кучерявыми золотистыми волосами и пухлыми губами уже немного похож на папу. Дрейк старается принимать участие в воспитании сына. Адонис живет с мамой.

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Дрейк впервые показал своего наследника
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Подписчики Дрейка оставили множество комплиментов ангельской внешности звездного наследника. В подписи рэпер обратился к сыну с просьбой «найти и сохранить свой внутренний свет». Не думаем, что к двум годам Адонис способен мыслить такими категориями, однако когда он подрастет, то поблагодарит отца за трогательное и важное послание.

30 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

2
под именем
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  • страшненький
  • С порноактисой и не предохраняться - вверх идиотизма . Ни на кого не похож сынок

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