Дрейк впервые показал своего двухлетнего сына от порнозвезды

В январе 2017 года Дрейка заметили в компании французской порноактрисы Софи Брюссо. В мае того же года девушка призналась, что ждет от рэпера ребенка. Дрейк отказывался признавать отцовство, но в июне 2018-го все же подтвердил, что стал папой малыша Адониса.

В своей песне Emotionless рэпер признался, что встречался с Брюссо всего лишь пару раз: «Она не была моей любовницей, как Билли Джин. Но ребенок мой. Вот черт, мы встретились всего два раза. Мне пришлось смириться с тем фактом, что это правда. Теперь вся эта история будто высечена в камне, с печатью и подписью».