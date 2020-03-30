На прошлой неделе стало известно о переезде принца Гарри и Меган Маркл в Лос-Анджелес. Решение королевской пары вернуться на родину экс-актрисы связывают с отказом правительства Канады оплачивать расходы Сассексов.
Инсайдеры признавались, что Гарри и Меган не были довольны некоторыми аспектами своей жизни в этой стране, чтобы теперь еще и платить за это.
Знаменитости пока еще не успели подтвердить новости о своем переезде, а президент США Дональд Трамп уже публично заявил: он не собирается покрывать расходы пары, и что они «должны за все платить сами».
Жители страны солидарны с решением Трампа по этому вопросу и благодарят его за разумное отношение к их налоговым выплатам. Лишь одно содержание охраны Гарри и Меган обошлось бы в сотни тысяч, а то и миллионы долларов.
Однако есть версия, что на самом деле президент отказался от финансовой поддержки пары по глубоко личным причинам.
В начале марта принц Гарри стал жертвой российских пранкеров Вована и Лексуса, которые позвонили ему и представились Гретой Тунберг и ее отцом Сванте. В разговоре с ними не разгадавший обмана герцог высказал свое мнение по ряду острых вопросов.
Так, например, Гарри в ярких сравнениях признался, что не разделяет политические взгляды президента Штатов. «Дональд Трамп поддерживает угольную промышленность в Америке так яро, что у него буквально руки в крови», — сказал в том роковом телефонном разговоре принц.
Трамп, конечно же, был осведомлен о подробностях этого разговора. Ни для кого не секрет, что глава страны обладает жестким характером и не терпит подобной критики.
«Если бы они оставались старшими членами королевской семьи, он бы не раздумывая оплатил расходы. Так было, когда, например, Меган устраивала Baby Shower в Нью-Йорке. Теперь же у него есть причины игнорировать Сассексов», — поведала королевский эксперт Анджела Левин в разговоре с BBC News.
30 марта 2020 · ·
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