На прошлой неделе стало известно о переезде принца Гарри и Меган Маркл в Лос-Анджелес. Решение королевской пары вернуться на родину экс-актрисы связывают с отказом правительства Канады оплачивать расходы Сассексов.

Инсайдеры признавались, что Гарри и Меган не были довольны некоторыми аспектами своей жизни в этой стране, чтобы теперь еще и платить за это.

Знаменитости пока еще не успели подтвердить новости о своем переезде, а президент США Дональд Трамп уже публично заявил: он не собирается покрывать расходы пары, и что они «должны за все платить сами».