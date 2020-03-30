Стала известна причина, по которой Трамп публично унизил Гарри и Меган в своем заявлении

Недавно Дональд Трамп заявил, что ни при каких обстоятельствах не собирается оплачивать расходы на охрану Сассексов. Как оказалось, причиной этому является обида президента США на неаккуратные слова принца Гарри. 

Меган Маркл, Принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри

На прошлой неделе стало известно о переезде принца Гарри и Меган Маркл в Лос-Анджелес. Решение королевской пары вернуться на родину экс-актрисы связывают с отказом правительства Канады оплачивать расходы Сассексов. 

Инсайдеры признавались, что Гарри и Меган не были довольны некоторыми аспектами своей жизни в этой стране, чтобы теперь еще и платить за это. 

Знаменитости пока еще не успели подтвердить новости о своем переезде, а президент США Дональд Трамп уже публично заявил: он не собирается покрывать расходы пары, и что они «должны за все платить сами». 

Дональд Трамп
Дональд Трамп

Жители страны солидарны с решением Трампа по этому вопросу и благодарят его за разумное отношение к их налоговым выплатам. Лишь одно содержание охраны Гарри и Меган обошлось бы в сотни тысяч, а то и миллионы долларов. 

Однако есть версия, что на самом деле президент отказался от финансовой поддержки пары по глубоко личным причинам. 

В начале марта принц Гарри стал жертвой российских пранкеров Вована и Лексуса, которые позвонили ему и представились Гретой Тунберг и ее отцом Сванте. В разговоре с ними не разгадавший обмана герцог высказал свое мнение по ряду острых вопросов. 

Так, например, Гарри в ярких сравнениях признался, что не разделяет политические взгляды президента Штатов. «Дональд Трамп поддерживает угольную промышленность в Америке так яро, что у него буквально руки в крови», — сказал в том роковом телефонном разговоре принц. 

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Неаккуратное высказывание принца Гарри сыграло с ним очень злую шутку
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Трамп, конечно же, был осведомлен о подробностях этого разговора. Ни для кого не секрет, что глава страны обладает жестким характером и не терпит подобной критики. 

«Если бы они оставались старшими членами королевской семьи, он бы не раздумывая оплатил расходы. Так было, когда, например, Меган устраивала Baby Shower в Нью-Йорке. Теперь же у него есть причины игнорировать Сассексов», — поведала королевский эксперт Анджела Левин в разговоре с BBC News. 

30 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Когда журналисты перестанут писать полную чушь? Гарри и Меган два частных лица, они ничего не просили, да и не могут просить. В США, Европе живет много представителей королевских семей из других стран временно или постоянно и существует определенный протокол, когда и какие расходы оплачиваются и обычно речь идёт только об официальных визитах.
  • Вот не надо было плевать в колодец,как бы на поклон к бабуле опять не пойти,а королева мудро сплавила.....мало ли какой второй ребенок родится........

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