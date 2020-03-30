Стало известно, сколько продлится режим самоизоляции

Быстро отделаться не получится! Вечером 30 марта стало известно, что режим принудительной самоизоляции продлится до 14 апреля. Еще две недели, и это минимум.

Не самая радостная новость была сообщена через телеграм-канал оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.