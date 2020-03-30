Стало известно, сколько продлится режим самоизоляции

Итак, хоть какая-то ясность. Стало известно, сколько еще москвичи будут сидеть дома.

Быстро отделаться не получится! Вечером 30 марта стало известно, что режим принудительной самоизоляции продлится до 14 апреля. Еще две недели, и это минимум.

Не самая радостная новость была сообщена через телеграм-канал оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

«Согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля», — говорится в сообщении.

Напомним, это значит, что жители Москвы и Подмосковья обязаны находиться в своих квартирах и выходить из дома только в крайних случаях: в ближайший магазин за продуктами, в аптеку, за экстренной медицинской помощью, для выгула животных и на работу, если они вынуждены на ней быть.

При этом указ не запрещает перемещаться по городу на личном транспорте, а также въезжать в Москву и покидать ее пределы.

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30 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Швеция пошла своим путем. пожилых в изоляции. Все остальные как обычно. Правильно наверно пробоаать по другому решить вопрос а не как все.
  • В метро зайдите в Москве в 8 часов утра и скажите про карантин)))))
  • А как людям жить, без денег?
  • Карантин будет минимум месц, полтора. До 14 апреля не выйдет. Если в выходные тысячи людей гуляло. То заболело снова много людей. Инкубация от 14 до 30 дней. И где потом гарантия что кто- то снова не привезет в страну этот же или другой вирус.
  • Вот лучше бы запретили москвичам расползаться по другим городам в период самоизоляции, а то поехали по деревням строиться, а там почти одни старики.
  • А почему именно про Москву, остальные россиянин раньше из карантина выйдут чтоли
  • Мало карантин ввести, важно еще обеспечить его соблюдение. На детских площадках, вон, выгуливать собак и курить запрещено, а толку? Все курят и выгуливают. Потому что контроля нет. Так и с карантином этим будет, если только его объявлением ограничиться.
  • Я вот просто не понимаю,как люди,в период самоизоляции и карантина,выезжают на шашлычки ,тусуются большими группами и думают,что всё это несерьёзно.Вы с ума сошли!?Себя не бережете,так и других уважайте!Такое ощущение,что мозга ноль просто!!
  • Вообще-то, раз уж это такой страшный и смертельный вирус, то все должны нести издержки, а не только многочисленные бедные и средние. Необходимо объявлять ЧС, арендодателей надо обязать сильно снижать аренду на форс мажор или отменять ее, позволять арендодателям расторгать договоры без штрафов во время ЧС, убирать налоги на недвижимость на эти месяцы, снимать наполовину зп гос служащим (например многочисленным чиновникам) кроме самых критичных полиции, медицины, пожарников и проч.
  • Это и так было понятно, по этому вирусу все вводили карантин на две недели изначально. А дальше - как пойдет.

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