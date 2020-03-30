Стало известно, сколько продлится режим самоизоляции

Быстро отделаться не получится! Вечером 30 марта стало известно, что режим принудительной самоизоляции продлится до 14 апреля. Еще две недели, и это минимум.
Не самая радостная новость была сообщена через телеграм-канал оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
«Согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля», — говорится в сообщении.
Напомним, это значит, что жители Москвы и Подмосковья обязаны находиться в своих квартирах и выходить из дома только в крайних случаях: в ближайший магазин за продуктами, в аптеку, за экстренной медицинской помощью, для выгула животных и на работу, если они вынуждены на ней быть.
При этом указ не запрещает перемещаться по городу на личном транспорте, а также въезжать в Москву и покидать ее пределы.
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30 марта 2020 · ·
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