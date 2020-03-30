15-летняя Александра Трусова вызвала гнев пользователей из-за своей поездки в Египет. Дело в том, что фигуристку вместе с родителями эвакуировали из Египта, куда они улетели в середине марта.
Когда Трусова вернулась в Москву, то сообщила, что сидит на карантине, однако о причине решила умолчать. Подписчики начали спрашивать, связана ли самоизоляция с недавней поездкой в Египет, но все комментарии таинственным образом «исчезают» со страницы фигуристки.
Тем не менее в Сети поездку фигуристки на море в разгар пандемии коронавируса бурно обсуждают, а осуждают еще громче. Люди возмущены беспечностью родителей девушки и требуют применить к спортсменке серьезные дисциплинарные меры. Пользователи даже требуют убрать ее из состава сборной России.
Впрочем, многие полагают, что 15-летняя звезда фигурного катания не заслуживает такого сурового наказания, но за потенциально опасную поездку ответственность должны нести родители несовершеннолетней.
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30 марта 2020 · ·
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