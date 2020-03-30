Фигуристку Александру Трусову предлагают исключить из сборной за нарушение правил карантина

Можем поспорить, не о таком завершении сезона мечтала 15-летняя Александра Трусова. Девушка оказалась в центре скандала из-за поездки в Египет в разгар пандемии.

15-летняя Александра Трусова вызвала гнев пользователей из-за своей поездки в Египет. Дело в том, что фигуристку вместе с родителями эвакуировали из Египта, куда они улетели в середине марта.

Когда Трусова вернулась в Москву, то сообщила, что сидит на карантине, однако о причине решила умолчать. Подписчики начали спрашивать, связана ли самоизоляция с недавней поездкой в Египет, но все комментарии таинственным образом «исчезают» со страницы фигуристки.

Тем не менее в Сети поездку фигуристки на море в разгар пандемии коронавируса бурно обсуждают, а осуждают еще громче. Люди возмущены беспечностью родителей девушки и требуют применить к спортсменке серьезные дисциплинарные меры. Пользователи даже требуют убрать ее из состава сборной России.

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Александра Трусова вызвала гнев поклонников
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Впрочем, многие полагают, что 15-летняя звезда фигурного катания не заслуживает такого сурового наказания, но за потенциально опасную поездку ответственность должны нести родители несовершеннолетней. 

Все обсуждения коронавируса на форуме Woman.ru.

30 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Вернулась и села на карантин, все правильно. А не по мероприятиям поскакала, как кое-кто. Что не так-то?
  • Ибо нефиг. В середине марта уже границы закрывали, а им приспичило на моря.
  • Так куда она ездила?
  • В Турцию или Египет?)) Девочке 15 лет, ответственность на родителях лежит.

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