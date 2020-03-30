15-летняя Александра Трусова вызвала гнев пользователей из-за своей поездки в Египет. Дело в том, что фигуристку вместе с родителями эвакуировали из Египта, куда они улетели в середине марта.

Когда Трусова вернулась в Москву, то сообщила, что сидит на карантине, однако о причине решила умолчать. Подписчики начали спрашивать, связана ли самоизоляция с недавней поездкой в Египет, но все комментарии таинственным образом «исчезают» со страницы фигуристки.