Мария Миронова показала, как выглядела спустя месяц после родов

О второй беременности Марии Мироновой ходило много слухов. Во-первых, не каждая решится стать мамой в 46 лет. Во-вторых, актриса долгое время скрывала, что ждет ребенка, и в Сети практически нет ее фото с беременным животом. В-третьих, знаменитость до сих пор держит в секрете личность отца сына, что многим поклонникам кажется странным.