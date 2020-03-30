Мария Миронова показала, как выглядела спустя месяц после родов

Осенью прошлого года 46-летняя актриса стала мамой во второй раз. За время беременности она набрала 10 килограммов, а теперь без стеснения показала, как выглядела через месяц после рождения сына.

О второй беременности Марии Мироновой ходило много слухов. Во-первых, не каждая решится стать мамой в 46 лет. Во-вторых, актриса долгое время скрывала, что ждет ребенка, и в Сети практически нет ее фото с беременным животом. В-третьих, знаменитость до сих пор держит в секрете личность отца сына, что многим поклонникам кажется странным.

Впрочем, Миронова уже не раз опровергала домыслы о суррогатном материнстве и снова доказала, что рожала самостоятельно. В Инстаграме актрисы появилось фото, сделанное в ноябре 2019 года, спустя месяц после рождения малыша Феди.

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За время беременности Мария Миронова набрала 10 кг
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На снимке знаменитость позирует рядом со своей мамой. «Фото после возвращения домой. А нам сегодня полгода! И совершенно непонятно, как мы жили раньше без этого маленького и безумно любимо-позитивного человека! Мамочка родная, празднуем день рождения внука по скайпу», — подписала снимок Мария.

30 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Откуда эта мода "показать себя через месяц" и будто и ничего не было. ?! Ну и рожать на пенсии...

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