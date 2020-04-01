В начале 2020-го принц Гарри и Меган Маркл объявили, что собираются сложить с себя королевские полномочия, чего не ожидал никто. В первую очередь шокированы были Виндзоры. Елизавета II устроила экстренный семейный совет, на котором весь удар на себя принял Гарри. Королева со скрипом одобрила желание внука и его жены «отделиться» и уехать из Великобритании, но скрывать своего отношения к перебежчикам не стала.
Герцог и герцогиня планировали жить на две страны, но все понимали, что в Канаде они проведут намного больше времени, нежели в опостылевшей Меган Великобритании. Североамериканскую страну она любила и чувствовала себя там своей. Маркл несколько лет жила в Канаде во время съемок в «Форс-мажорах». Двухэтажный таунхаус с просторной гардеробной, вечеринки в лучших клубах Торонто, популярный лайфстайл-блог The Tig, встречи с любимой подругой Джессикой Малруни (она и ее супруг Брайан Малруни, сын экс-премьер-министра Канады, считаются самой влиятельной молодой парой в стране) — такую жизнь Меган оставила за спиной, согласившись выйти замуж за принца Гарри. Настало время вернуться к истокам? Может быть, так герцогиня и думала, оставшись наедине с маленьким Арчи в особняке на острове Ванкувер.
В это же время принц Гарри решал семейные вопросы, от обсуждения которых Меган наотрез отказалась. За несколько часов до встречи с родными герцог встретился с бабушкой и провел с ней пару часов, чтобы склонить на свою сторону. Не помогло. На переговорах, по сообщениям инсайдеров, принц Чарльз дал понять сыну, что не станет финансово помогать ни ему, ни его жене. Тучи над Сассексами сгущались.
Да, они во всеуслышание объявили, что отказываются от доли Суверенного гранта и хотят самостоятельно зарабатывать. Однако Гарри и Меган явно не собирались лишаться финансовой поддержки Чарльза, которая составляла большую часть их дохода. И рыбку съесть, и косточкой не подавиться у герцога и герцогини не получилось.
Впрочем, действовать начал не только принц Чарльз, перекрывший сыну и невестке «денежный кран». Когда Гарри и Меган попытались зарегистрировать прибыльный товарный знак Sussex Royal, Елизавета II наложила на это свое вето. Мол, раз они решили снять с себя королевские полномочия, то и слову Royal в названии их бренда не место. Так что никаких больше футболок, магнитов, тарелок и прочих сувениров.
«Поскольку герцог и герцогиня Сассекские сложили полномочия старших членов королевской семьи и будут стремиться к финансовой независимости, использование слова ''королевский'' в этом контексте необходимо пересмотреть», — безапелляционно сообщили во дворце.
Сдаваться так просто Меган намерена не была. Ее друзья утверждали, что герцогиня была сильно разгневана и даже обвинила королевскую семью в мелочности. Впрочем, после слухов об ухудшившемся самочувствии Елизаветы II они быстро дали задний ход и отказались от использования личного бренда в Великобритании. Правда, это решение не касалось Европы, так что тяжбы Сассексов с Короной не прекращены, а всего лишь поставлены на паузу. Зная характер Меган, можно предположить, что новый раунд в этой схватке неизбежен.
В Канаде герцогиня Сассекская сияла. И для подтверждения этого факта даже не нужны были очередные откровения инсайдеров. Достаточно было лишь первых фотографий Меган, сделанных во время прогулки по лесу. Легинсы, шапка, небрежная коса, лабрадор и бигль на поводках, криво надетая переноска с сыном – герцогиня всем своим видом демонстрировала, как далека она теперь от королевского протокола и критиков, осуждавших ее за отсутствие колготок на мероприятиях.
Она шагала по лесной тропинке с уверенностью актрисы, идущей за своим заслуженным «Оскаром», — от Меган, которая несколько месяцев назад в документальном фильме вся в слезах жаловалась на давление со стороны прессы и общественности, не осталось и следа. Видимо, все целебный канадский воздух.
Но недолго музыка играла. Как только снимки счастливой Меган просочились в Сеть, адвокаты Сассексов выпустили предупреждение в адрес журналистов. За то, что фотографы снимали герцогиню, прячась в кустах, супруги были готовы подать на них в суд. После этого кадров, сделанных исподтишка, стало меньше, но многочисленных инсайдеров остановить не удалось. Им было что рассказать.
Пока одни обсуждали, как обновленная Меган бодро гуляет по канадским лесам, другие освещали ситуацию с иной, не самой приглядной стороны. Речь идет об охране Сассексов, которую те решили использовать нетривиальным образом. Так, издание The Sun опубликовало крик души секьюрити, которых Гарри и Меган, как прислугу, отправляли за продуктами и кофе. Неудивительно, что изумленные канадцы создали особую петицию против финансирования таких телохранителей. Уж услуги помощников супруги могли оплатить самостоятельно.
Да и самим Сассексам жилось не то чтобы радужно. Взять хотя бы случай, когда владелец ресторана Deep Cove Chalet отказался их обслуживать, так как не хотел рисковать. Сославшись на то, что не может обеспечить безопасность высокопоставленных лиц, мужчина так и не принял пару в стенах своего заведения. Должно быть, для герцогини, привыкшей «получать все, что хочет» (именно так ее описал королевский биограф Роберт Джонсон), это было ударом.
О том, что Гарри и Меган решились на переезд из-за травли таблоидов и пристрастного отношения британцев, готовых критиковать каждый неверный шаг амбициозной американки, писали немало. Однако порой в прессе проскальзывали интересные откровения инсайдеров, утверждавших: не все так просто.
Помимо травли в прессе, которая, как опасался принц Гарри, могла привести к тому, что его жена повторит участь трагически погибшей матери, была и другая причина вот так все бросить и уехать за тридевять земель.
Гарри и Меган не раз давали понять, что не собираются ограничиваться единственным сыном. В январе 2020-го инсайдеры сообщили изданию Woman UK, что Сассексы планируют второго наследника. Другой анонимный источник заявил порталу Us Weekly: «Семья для них первостепенна». И заверил, что новости о пополнении в семействе появятся уже в этом году. А изданию New! некто из окружения герцогини уверенно заявил, что та больше не желает рожать в Великобритании.
«Меган рассказала, как тяжело ей пришлось во время беременности в Лондоне. Она чувствовала себя так одиноко без друзей», — сообщал инсайдер. Так что для себя Маркл решила: если и обзаводиться еще одним наследником, то вдали от суетной толпы.
Череду анонимных высказываний прервал бывший дворецкий и доверенное лицо покойной принцессы Дианы Пол Баррел: «Думаю, что скоро у Меган появится ребенок. Во-первых, часики уже тикают. Во-вторых, она мечтает о двоих детях как минимум». Даже сам принц Гарри сообщил приматологу Джейн Гудолл в британском Vogue, что хотел бы нескольких наследников.
Одного этого хватило, чтобы предположить: внезапный переезд Сассексов связан с желанием завести второго ребенка, свить семейное гнездо где-то подальше от Виндзоров и растить малышей в тишине и покое. О подобном образе жизни в Лондоне Меган и Гарри вряд ли могли бы мечтать. Почему? Все объяснимо. Герцогиню Сассекскую вновь начали бы сравнивать с Кейт Миддлтон.
Многие считают, что в вопросах воспитания детей супруге принца Уильяма нет равных. В СМИ периодически появляются даже списки лайфхаков Кэтрин, которыми пользуются британские мамы. Вряд ли Меган, которая, по слухам, с Кейт не общается вот уже много месяцев, стала бы им следовать.
Недавняя встреча герцогинь на службе в честь Дня Содружества наций показала, что отношения между ними так и не наладились. Кейт сидела с каменным лицом, понурый принц Гарри заметно нервничал, принц Уильям даже не обнял своего брата. А ведь когда-то они были самыми близкими людьми на свете!
Одна лишь Меган сохраняла веселую улыбку профессиональной актрисы. Вернувшись ненадолго в Лондон, она каждым новым выходом в свет словно пыталась донести до британцев: вот, мол, смотрите, кого вы теряете. Что говорить, выглядела герцогиня и впрямь великолепно. Уверенная, гордая и вполне довольная жизнью. Но что пряталось за этим лакированным фасадом? Ведь уже тогда Меган знала, что жизнь в Канаде идет не по тому сценарию, который она представляла.
План, казалось, было не так сложно воплотить: отказ от полномочий, возможность не посещать официальные мероприятия, постепенное снижение интереса публики и долгожданная свобода. В том числе, и от чужих суждений. Вот только рисовали на бумаге… Поскольку в Канаде пару приняли прохладно, супруги не стали отчаиваться и в начале марта, еще до закрытия границ в связи с пандемией коронавируса, перебрались в залитый солнцем Лос-Анджелес. Слухи о том, что Сассексы с сыном уедут именно туда, ходили уже давно. Именно там Меган родилась и выросла. Здесь живет ее мама Дория.
«Она научила заботиться меня о теле. Она познакомила меня с историей и поощряла мое желание быть вне дома, на открытом воздухе. Она показывала мне, как быть дочерью не только в детстве, но и сейчас, когда я стала взрослой женщиной», — писала о родительнице Меган в ныне почившем блоге The Tig.
К тому же, по сообщениям инсайдеров, Маркл собиралась вернуться в киноиндустрию. Более того, первые шаги она уже начала делать: озвучила документальный фильм «Слон» студии Disney, который выйдет в начале апреля.
Тут-то все точно должно было получиться. Вот только первые новости об обосновавшихся в Лос-Анджелесе Сассексах говорят об обратном. На днях президент США Дональд Трамп заявил в своем Твиттере: «Я большой друг и почитатель королевы и Великобритании. Сообщалось, что Гарри и Меган, покинувшие Королевство, будут постоянно проживать в Канаде. Теперь они уехали из Канады в США, но США не будут платить за их безопасность. Они должны платить сами!» Этими словами он вызвал большую симпатию жителей Америки, которые, хоть и поддерживали Меган, содержать Сассексов хотели еще меньше англичан.
Что интересно: «большой почитатель Великобритании» мог бы и промолчать – тем более когда в охваченной заболеванием стране есть масса гораздо более серьезных проблем. Но он предпочел высказаться — тем самым вернув по уколу и Меган, и Гарри. Еще в 2016-м Маркл поучаствовала в программе Nightly Show, где честно озвучила свое отношение к политику и бизнесмену.
Она называла Трампа «противоречивым» и «женоненавистником», обещала отдать свой голос его главной противнице Хиллари Клинтон, а также заметила, что переедет в Канаду, если он победит на выборах. Когда обо всем этом сообщили Трампу, он ответил изданию The Sun: «Что я могу сказать? Я не знал, что она такая злобная». Ну а что касается Гарри, тот буквально недавно «удачно» пообщался с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, заявив, что у президента США «руки по локоть в крови». Для начала жизни в Америке неплохо, согласитесь?
Надолго ли останутся Сассексы в стране, президент которой сходу дал понять, что им тут не особенно рады? Можно лишь загадывать. Королевские эксперты в один голос утверждают: долго это не продлится. Принц Гарри, привыкший к иным условиям жизни, однажды захочет все вернуть.
Расставаясь со своими друзьями в Лондоне, он был очень растроган и крепко обнял свою экс-возлюбленную Челси Дэйви. Даже находясь на расстоянии сотен километров с приятелями, герцог продолжает общаться с ними в соцсетях. К тому же, королева сообщила, что всегда будет рада ему, если он пожелает вернуться в лоно семьи. Что же до Меган, то она наверняка радуется жизни, но что будет, когда спадет эйфория?
Все, что получили Сассексы, — лишь иллюзия свободы. Они мечтали об отсутствии внимания — теперь за ними следят даже те, кому они раньше не были интересны. Они хотели сбежать от британских таблоидов — что ж, за них с аппетитом взялись американские СМИ. Вряд ли речь идет и о том, чтобы сосредоточиться на пополнении в семействе — только не в таких условиях, где весь мир ждет, когда они оступятся вновь.
Стресс, напряжение, испорченные отношения с родственниками, травля, насмешки, финансовая нестабильность — спонтанное решение принца Гарри и Меган Маркл обрубить все концы и снять с себя королевские полномочия, в сущности, сделало хуже только им самим. Кто знает, вдруг в будущем им удастся совладать с новым ритмом жизни и забыть о тревожных и полных неопределенности первых месяцах 2020-го, как о страшном сне? Время покажет.
1 апреля 2020 · ·
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