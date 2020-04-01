Впрочем, действовать начал не только принц Чарльз, перекрывший сыну и невестке «денежный кран». Когда Гарри и Меган попытались зарегистрировать прибыльный товарный знак Sussex Royal, Елизавета II наложила на это свое вето. Мол, раз они решили снять с себя королевские полномочия, то и слову Royal в названии их бренда не место. Так что никаких больше футболок, магнитов, тарелок и прочих сувениров.

«Поскольку герцог и герцогиня Сассекские сложили полномочия старших членов королевской семьи и будут стремиться к финансовой независимости, использование слова ''королевский'' в этом контексте необходимо пересмотреть», — безапелляционно сообщили во дворце.

Сдаваться так просто Меган намерена не была. Ее друзья утверждали, что герцогиня была сильно разгневана и даже обвинила королевскую семью в мелочности. Впрочем, после слухов об ухудшившемся самочувствии Елизаветы II они быстро дали задний ход и отказались от использования личного бренда в Великобритании. Правда, это решение не касалось Европы, так что тяжбы Сассексов с Короной не прекращены, а всего лишь поставлены на паузу. Зная характер Меган, можно предположить, что новый раунд в этой схватке неизбежен.