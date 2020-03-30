Обнулились: Сассексы ушли из соцсетей до лучших времен

Герцог и герцогиня Сассекские выложили в Инстаграм последний пост перед тем, как навсегда отказаться от королевского титула. Уже завтра они официально перестанут быть «их Королевскими высочествами».
Супруги, которые сейчас, по слухам, живут в Малибу вместе с 10-месячным сыном Арчи, поблагодарили фолловеров за поддержку и заверили их, что продолжат заниматься благотворительностью «за кулисами».
«Сейчас самое важное — это здоровье и благополучие всех людей в мире и поиск решений многих проблем, возникших в результате этой пандемии», — обратились к 11 миллионам подписчиков Гарри и Меган.
«Поскольку мы все находим роль, которую мы должны играть в этом глобальном сдвиге и изменении привычек, мы фокусируемся на этой новой главе, чтобы понять, как можем внести наилучший вклад», — заявили Сассексы.
Свой прощальный пост они подписали просто «Гарри и Меган», хотя раньше они именовали себя «вашими Королевскими высочествами герцогом и герцогиней Сассекскими».
Действительно, для просто Гарри и просто Меган начинается новая захватывающая глава в их жизни, и мы желаем им удачи.
30 марта 2020 · ·
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