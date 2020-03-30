Обнулились: Сассексы ушли из соцсетей до лучших времен

Герцог и герцогиня Сассекские выложили в Инстаграм последний пост перед тем, как навсегда отказаться от королевского титула. Уже завтра они официально перестанут быть «их Королевскими высочествами».

Супруги, которые сейчас, по слухам, живут в Малибу вместе с 10-месячным сыном Арчи, поблагодарили фолловеров за поддержку и заверили их, что продолжат заниматься благотворительностью «за кулисами».