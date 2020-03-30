Всего 1836: в России зафиксировано еще 302 случая заражения COVID-19

Коронавирус набирает обороты и в России. Из 302 двух новых случаев заражения 212 — в Москве.

Продолжаем следить за ситуацией с COVID-19 в России и мире. Последние данные, которые опубликовал оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки было выявлено еще 302 случая заражения, из них 212 — в Москве. Столица страдает от вируса больше всего. Из 1836 зараженных по всей стране в Москве их 1226.

Болеют все: от детей до стариков. Статистика по последним зараженным такая: коронавирус подтвержден у 17 детей, больны 102 человека в возрасте от 18 до 40 лет, 58 человек в возрасте от 40 до 65, 35 человек старше 65 лет. 

Все пациенты уже находятся под постоянным медицинским наблюдением, так же как и контактировавшие с ними люди.

Всего в мире заражены уже более 722 тыс. человек, умерли более 34 тысяч.

Наибольшее количество летальных случаев зафиксировано в Италии — более 10 тысяч.

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30 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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