Всего 1836: в России зафиксировано еще 302 случая заражения COVID-19

Продолжаем следить за ситуацией с COVID-19 в России и мире. Последние данные, которые опубликовал оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки было выявлено еще 302 случая заражения, из них 212 — в Москве. Столица страдает от вируса больше всего. Из 1836 зараженных по всей стране в Москве их 1226.

Болеют все: от детей до стариков. Статистика по последним зараженным такая: коронавирус подтвержден у 17 детей, больны 102 человека в возрасте от 18 до 40 лет, 58 человек в возрасте от 40 до 65, 35 человек старше 65 лет.