Всего 1836: в России зафиксировано еще 302 случая заражения COVID-19

Продолжаем следить за ситуацией с COVID-19 в России и мире. Последние данные, которые опубликовал оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки было выявлено еще 302 случая заражения, из них 212 — в Москве. Столица страдает от вируса больше всего. Из 1836 зараженных по всей стране в Москве их 1226.
Болеют все: от детей до стариков. Статистика по последним зараженным такая: коронавирус подтвержден у 17 детей, больны 102 человека в возрасте от 18 до 40 лет, 58 человек в возрасте от 40 до 65, 35 человек старше 65 лет.
Все пациенты уже находятся под постоянным медицинским наблюдением, так же как и контактировавшие с ними люди.
Всего в мире заражены уже более 722 тыс. человек, умерли более 34 тысяч.
Наибольшее количество летальных случаев зафиксировано в Италии — более 10 тысяч.
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30 марта 2020 · ·
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