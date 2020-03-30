Мася и Константин Юрьевич: Ксения Собчак рассказала о нюансах своего брака, амплуа и диагнозах

Никаких суперинтимных откровений мы не услышали (пока что, но все впереди — К и К обещают провести еще одну трансляцию в пятницу), зато узнали несколько очень милых фактов о супругах.

Богомолов, например, зовет свою любимую Масей, а она его — чуть ли не с придыханием — Константином Юрьевичем. Мася от алкоголя воздерживается (плюс 1 в копилку бесконечных слухов о второй беременности Собчак), а вот режиссер периодически пропускает стаканчик-другой.

В какой-то момент супруги решили вывести в прямой эфир Людмилу Нарусову, но сделать это по-модному у них не вышло, так что Собчак просто позвонила маме по скайпу и поболтала с ней.