Мася и Константин Юрьевич: Ксения Собчак рассказала о нюансах своего брака, амплуа и диагнозах

Ксения Собчак и Константин Богомолов заскучали на карантине, поэтому решили развлечься сами и развлечь своих подписчиков. Режиссер и телеведущая провели прямой эфир в Инстаграме Богомолова, в котором рассказали много интересных подробностей о своей совместной жизни.
Началось все не очень гладко: трансляция постоянно прерывалась, да и супруги оказались нарасхват — телефон Константина постоянно звонил и требовал внимания. Однако вскоре все устаканилось.
Никаких суперинтимных откровений мы не услышали (пока что, но все впереди — К и К обещают провести еще одну трансляцию в пятницу), зато узнали несколько очень милых фактов о супругах.
Богомолов, например, зовет свою любимую Масей, а она его — чуть ли не с придыханием — Константином Юрьевичем. Мася от алкоголя воздерживается (плюс 1 в копилку бесконечных слухов о второй беременности Собчак), а вот режиссер периодически пропускает стаканчик-другой.
В какой-то момент супруги решили вывести в прямой эфир Людмилу Нарусову, но сделать это по-модному у них не вышло, так что Собчак просто позвонила маме по скайпу и поболтала с ней.
Пространные беседы о коронавирусе и довольно страшной ситуации в стране и мире закончились двумя заявлениями Людмилы Борисовны. Во-первых, она потребовала прямо по Сети дать ей посмотреть на Платона и попросила передать няне, чтобы она хоть иногда прогуливалась под окнами дома Нарусовой, дабы она смогла посмотреть на внука (все мы помним про обязательную самоизоляцию, да?).
Второй просьбой Нарусовой стало: «Ксюша, может, у тебя есть какая-нибудь мастер по маникюру, которая бы смогла прийти ко мне домой?» Тут даже Ксения, видавшая многое, пришла в ужас: «Мам, ты с ума сошла, карантин! Сиди дома, не заражай никого!»
И, кстати, про коронавирус. Тут тоже ситуация крайне интересная. Богомолов заявил, что с ним все в порядке, потому что «к нему зараза не липнет». А вот Ксения призналась, что переболела коронавирусом. По крайней мере, у нее есть такое ощущение.
Ну а то, что Ксения считает себя комедианткой, а Богомолов уверен, что она прекрасно бы справилась с ролью тургеневской барышни, и рассказал, что сейчас супруга учит наизусть монолог «Быть или не быть», — это так, милое лирическое отступление.
30 марта 2020 · ·
Комментарии0