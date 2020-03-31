Алые розы и признание в любви: Алена Шишкова не скрывает своего счастья

Кажется, Алена Шишкова намекнула нам на свои новые отношения, полные романтики и лепестков красных роз.

После расставания с Тимати Алена Шишкова выучила свой урок и личные отношения на показ не выставляет. Однако намекает на них с удовольствием.

31 марта блондинка опубликовала в своем Инстаграме фото и видео. В кадре видно, что ее новый избранник выложил свечами имя Алены и признание ей в любви. И, конечно, лепестки роз.

Трогательное свидание Шишковой с неизвестным возлюбленным состоялось в Стамбуле — и, видимо, еще до того, как ВОЗ объявил вспышку коронавирусной эпидемии пандемией. 

Павел Дуров

Кстати, в комментариях многие подписчики выразили свою уверенность в том, что подобные романтические сюрпризы Шишковой устраивает не кто-то там, а сам Павел Дуров, основатель соцсети ВКонтакте и мессенджера Телеграм.

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Алена Шишкова родилась 12 ноября 1992 года в простой семье из Сибири
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Недавно экс-возлюбленная Тимати намекала на то, что у нее с Павлом «все сложно». Интересно, насколько сложно.

31 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

6
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  • Ну судя по фото как то не очень влюблённый старался 🤣
  • С Павлом настолько сложно, что нет вообще ничего :))) Вы представляете себе Павла, криво выкладывающего свечками "I love you"?)) Конечно, особы романтичные представляют. А женщины, которые хоть что-то смыслят в людях, сразу поймут, что это совсем другой человек. :)))
  • Такая она амеба. У нее же вроде и подруг особо нету. Мне кажется с ней скучно очень
  • К ней в комплекте идет Симона нагрузкой. и это проблема
  • Ну неужели Павел Дуров не мог найти себе девушку более интересную, чем Шишкова? И я не про внешность. И вообще разные слухи про Павла ходят.
  • Деньги девочке нужны, как и всему вялому шоу-бизу. Вот и придумывают истории то с голой опой, то с загадочными несуществующими людьми 😂 Сидеть на карантине!

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