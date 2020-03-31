После расставания с Тимати Алена Шишкова выучила свой урок и личные отношения на показ не выставляет. Однако намекает на них с удовольствием.

31 марта блондинка опубликовала в своем Инстаграме фото и видео. В кадре видно, что ее новый избранник выложил свечами имя Алены и признание ей в любви. И, конечно, лепестки роз.