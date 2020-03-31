После расставания с Тимати Алена Шишкова выучила свой урок и личные отношения на показ не выставляет. Однако намекает на них с удовольствием.
31 марта блондинка опубликовала в своем Инстаграме фото и видео. В кадре видно, что ее новый избранник выложил свечами имя Алены и признание ей в любви. И, конечно, лепестки роз.
Трогательное свидание Шишковой с неизвестным возлюбленным состоялось в Стамбуле — и, видимо, еще до того, как ВОЗ объявил вспышку коронавирусной эпидемии пандемией.
Кстати, в комментариях многие подписчики выразили свою уверенность в том, что подобные романтические сюрпризы Шишковой устраивает не кто-то там, а сам Павел Дуров, основатель соцсети ВКонтакте и мессенджера Телеграм.
Недавно экс-возлюбленная Тимати намекала на то, что у нее с Павлом «все сложно». Интересно, насколько сложно.
31 марта 2020 · ·
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