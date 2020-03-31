Кажется, ситуация в семье Джигана и Оксаны Самойловой продолжает оставаться очень напряженной. Рэпер публикует в своем микроблоге весьма личные фото и видео, дополняя их странными подписями.

30 марта вечером мужчина и вовсе выложил снимок, на котором он запечатлен голым и в наручниках.

Стоит ли говорить о том, какого внимания удостоился именно этот кадр! Под постом появились тысячи комментариев от фолловеров Джигана, а также от его знаменитых знакомых.