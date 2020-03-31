Кажется, ситуация в семье Джигана и Оксаны Самойловой продолжает оставаться очень напряженной. Рэпер публикует в своем микроблоге весьма личные фото и видео, дополняя их странными подписями.
30 марта вечером мужчина и вовсе выложил снимок, на котором он запечатлен голым и в наручниках.
Стоит ли говорить о том, какого внимания удостоился именно этот кадр! Под постом появились тысячи комментариев от фолловеров Джигана, а также от его знаменитых знакомых.
Высказался о происходящем и Тимати. После окончания контракта у главы лейбла Black Star были весьма напряженные отношения с рэпером, однако Юнусов не смог остаться в стороне от происходящего.
Тимати в шутку заметил, что в 2020 году в Сети существуют две острые темы — коронавирус и состояние Джигана.
«Если бы мне сказали, что ты сможешь стать главным ньюс-мейкером страны, я бы рассмеялся этому человеку в лицо. Вопрос только, какой ценой. Я смеялся в начале, но сейчас уже как-то страшновато», — написал Тимати на странице знаменитости.
Также глава лейбла предложил Джигану любую возможную в сложившейся ситуации помощь.
«Я не держу на тебя никаких обид или зла, хочу, чтобы у тебя все было в порядке как можно быстрее! Если тебе понадобится моя помощь, ты всегда можешь на нее рассчитывать. Напиши мне, номер тот же», — закончил Тимати.
31 марта 2020 · ·
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