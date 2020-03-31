«Я смеялся, но сейчас уже страшно»: Тимати предложил помощь Джигану

Джиган продолжает демонстрировать миллионам фолловеров неадекватное поведение. Это вынуждает звездных знакомых рэпера вмешиваться в ситуацию. 

Джиган
Джиган

Кажется, ситуация в семье Джигана и Оксаны Самойловой продолжает оставаться очень напряженной. Рэпер публикует в своем микроблоге весьма личные фото и видео, дополняя их странными подписями. 

30 марта вечером мужчина и вовсе выложил снимок, на котором он запечатлен голым и в наручниках

Стоит ли говорить о том, какого внимания удостоился именно этот кадр! Под постом появились тысячи комментариев от фолловеров Джигана, а также от его знаменитых знакомых. 

Джиган

Высказался о происходящем и Тимати. После окончания контракта у главы лейбла Black Star были весьма напряженные отношения с рэпером, однако Юнусов не смог остаться в стороне от происходящего. 

Тимати в шутку заметил, что в 2020 году в Сети существуют две острые темы — коронавирус и состояние Джигана. 

«Если бы мне сказали, что ты сможешь стать главным ньюс-мейкером страны, я бы рассмеялся этому человеку в лицо. Вопрос только, какой ценой. Я смеялся в начале, но сейчас уже как-то страшновато», — написал Тимати на странице знаменитости. 

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Тимати публично обратился к Джигану
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Также глава лейбла предложил Джигану любую возможную в сложившейся ситуации помощь. 

«Я не держу на тебя никаких обид или зла, хочу, чтобы у тебя все было в порядке как можно быстрее! Если тебе понадобится моя помощь, ты всегда можешь на нее рассчитывать. Напиши мне, номер тот же», — закончил Тимати. 

31 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

2
под именем
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  • Завидует, однако ))))
  • Еще один бездельник..Конечнр он поддержит. Кто ж еще.. Ведь как показала жизнь-не нужны они никому особо. Все эти типа рэперы , модели да Инстаграм блогеры. Герои нашего дня совсем не эти фриковатые бездельники.. А врачи и медработники.Даже курьеры и дворники сейчас куда больше уважения вызывают..

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