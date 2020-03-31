Игорь Николаев вышел на связь из палаты в Коммунарке

Получивший отрицательный результат на коронавирус Игорь Николаев до сих пор находится под наблюдением врачей в больнице. 60-летний певец показал вид из окна и часть своей палаты.

На днях Игорь Николаев успокоил своих поклонников, выложив результаты теста на COVID-19. Диагноз — отрицательный. Впрочем, 60-летний певец все еще находится в больнице в Коммунарке.

По словам супруги Юлии Проскуряковой, певец страдает от обычной пневмонии и остается под присмотром врачей, чтобы вылечить болезнь до конца.

31 марта 60-летний певец вышел на связь с подписчиками. Николаев снял видео, в котором показал заснеженный двор больницы из окна и часть своей палаты.

На фоне не самых позитивных кадров Николаев прочитал лирическое стихотворение Станислава Куняева «Живем мы недолго».

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Игорь Николаев сдал анализ на коронавирус
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Коллеги и поклонники пожелали Игорю скорейшего выздоровления.

31 марта 2020 · Текст: · Фото:

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