Игорь Николаев вышел на связь из палаты в Коммунарке

На днях Игорь Николаев успокоил своих поклонников, выложив результаты теста на COVID-19. Диагноз — отрицательный. Впрочем, 60-летний певец все еще находится в больнице в Коммунарке.
По словам супруги Юлии Проскуряковой, певец страдает от обычной пневмонии и остается под присмотром врачей, чтобы вылечить болезнь до конца.
31 марта 60-летний певец вышел на связь с подписчиками. Николаев снял видео, в котором показал заснеженный двор больницы из окна и часть своей палаты.
На фоне не самых позитивных кадров Николаев прочитал лирическое стихотворение Станислава Куняева «Живем мы недолго».
Коллеги и поклонники пожелали Игорю скорейшего выздоровления.
31 марта 2020 · ·
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