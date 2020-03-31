Игорь Николаев вышел на связь из палаты в Коммунарке

На днях Игорь Николаев успокоил своих поклонников, выложив результаты теста на COVID-19. Диагноз — отрицательный. Впрочем, 60-летний певец все еще находится в больнице в Коммунарке.

По словам супруги Юлии Проскуряковой, певец страдает от обычной пневмонии и остается под присмотром врачей, чтобы вылечить болезнь до конца.