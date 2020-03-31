В День всех влюбленных Ксения Собчак разместила провокационный снимок со своими звездными подругами. Примечательно, что снимал красавиц Вадим Расковалов, а руководил процессом супруг Ксении Константин Богомолов.
Фотография произвела настоящий фурор в Интернете, но теперь стала лишь приятным воспоминанием для поклонников. Ведь на днях Инстаграм удалил кадр. Об этом 31 марта рассказала сама Ксения.
«Вчера я узнала,что Инстаграм заблокировал мою красивейшую мальдивскую фоточку с подружками, где мы нежно держим друг друга за самое дорогое, да еще наказал меня блокировкой прямых эфиров. Но ничего, мы прорвемся!» — сообщила оптимистично настроенная Собчак.
«Мы все повторим в следующей поездке. Тема не раскрыта», — написала в комментариях Глюкоза, которая также была участницей запоминающегося трио на пляже.
Многим поклонникам звезды политика Инстаграма показалась чересчур жесткой. В откровенном снимке они не увидели ничего вульгарного. «Фото красивейшее, правда! Кому надо — успели увидеть и оценить», «Фото отличное и очень целомудренное», «Не понимаю, если честно, законы инсты, почему не блокируются, например, фото домашних родов крупным планом, так еще и без цензуры? А ваше, где все закрыто, заблокировали», — писали фолловеры.
31 марта 2020 · ·
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