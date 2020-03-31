Фотография произвела настоящий фурор в Интернете, но теперь стала лишь приятным воспоминанием для поклонников. Ведь на днях Инстаграм удалил кадр. Об этом 31 марта рассказала сама Ксения.

«Вчера я узнала,что Инстаграм заблокировал мою красивейшую мальдивскую фоточку с подружками, где мы нежно держим друг друга за самое дорогое, да еще наказал меня блокировкой прямых эфиров. Но ничего, мы прорвемся!» — сообщила оптимистично настроенная Собчак.

«Мы все повторим в следующей поездке. Тема не раскрыта», — написала в комментариях Глюкоза, которая также была участницей запоминающегося трио на пляже.