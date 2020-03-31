Взялись за грудь: Ксению Собчак наказали за откровенное фото, удалив его и заблокировав эфиры

Не так давно Ксения Собчак взорвала Интернет, разместив «отчаянное» фото топлес с Глюкозой и Яной Расковаловой. Но недолго музыка играла…

Ксения Собчак

В День всех влюбленных Ксения Собчак разместила провокационный снимок со своими звездными подругами. Примечательно, что снимал красавиц Вадим Расковалов, а руководил процессом супруг Ксении Константин Богомолов. 

Ксения Собчак

Фотография произвела настоящий фурор в Интернете, но теперь стала лишь приятным воспоминанием для поклонников. Ведь на днях Инстаграм удалил кадр. Об этом 31 марта рассказала сама Ксения.

«Вчера я узнала,что Инстаграм заблокировал мою красивейшую мальдивскую фоточку с подружками, где мы нежно держим друг друга за самое дорогое, да еще наказал меня блокировкой прямых эфиров. Но ничего, мы прорвемся!» — сообщила оптимистично настроенная Собчак.

«Мы все повторим в следующей поездке. Тема не раскрыта», — написала в комментариях Глюкоза, которая также была участницей запоминающегося трио на пляже.

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Ксения Собчак опечалилась, что Инстаграм удалил ее провокационную фотографию
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Многим поклонникам звезды политика Инстаграма показалась чересчур жесткой. В откровенном снимке они не увидели ничего вульгарного. «Фото красивейшее, правда! Кому надо — успели увидеть и оценить», «Фото отличное и очень целомудренное», «Не понимаю, если честно, законы инсты, почему не блокируются, например, фото домашних родов крупным планом, так еще и без цензуры? А ваше, где все закрыто, заблокировали», — писали фолловеры.

31 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • границ приличия не видят , везде ихСракиПисиСисиАборты , больше ни на что не способны
  • Она ж за месяц до этого на Бондаренко наезжала, типа: "Пристрелите меня, если я буду так же оголяться! Последний крик отчаяния" и т.п. У той, значит, последний крик, а у этих, от которых мужья гуляют налево и направо, самовыражение?)) Двойные стандарты, однако. И да, стыдобища - взрослым, не сказать, престарелым семейным теткам телеса свои оголять.
  • Там где Собчак ничего красивейшего быть не может

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