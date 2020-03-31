В начале прошлой недели в Сети появилась информация о том, что 78-летний Лев Лещенко и его супруга, 66-летняя Ирина, госпитализированы с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Вскоре официально подтвердилось, что у певца обнаружен COVID-19. Его жену, к счастью, вирус обошел стороной.
За прошедшие дни появлялось немало тревожных сведений о состоянии знаменитости. Мужчину возвращали к нормальной жизни в реанимации, борясь то с одним, то с другим проявляющимся недугом.
На данный момент врачи продолжают стабилизировать состояние артиста. По словам концертного директора Лещенко Андрея Гайделя, мужчине становится «то лучше, то хуже».
«У Льва Валерьяновича обширная пневмония. Он активно лечится. Но врачи не могут пока понять природу его пневмонии, откуда она появилась. Может быть, давно протекала в слабой форме, а сейчас активизировалась. Состояние на данный момент стабильное, разговаривал с ним сегодня», — сообщил «СтарХиту» представитель звезды.
Андрей отметил, что исполнителя регулярно перепроверяют на коронавирус. Дело в том, что последний анализ показал малую вероятность наличия инфекции у Лещенко.
Директор Льва Валерьяновича признался, что на самочувствие артиста сильно влияет весь тот негатив, который свалился на него в Сети после информации о дне рождения сестры Игоря Крутого. Напомним, тогда мужчину обвинили в халатности и несоблюдении карантина.
31 марта 2020 · ·
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