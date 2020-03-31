В начале прошлой недели в Сети появилась информация о том, что 78-летний Лев Лещенко и его супруга, 66-летняя Ирина, госпитализированы с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Вскоре официально подтвердилось, что у певца обнаружен COVID-19. Его жену, к счастью, вирус обошел стороной.

За прошедшие дни появлялось немало тревожных сведений о состоянии знаменитости. Мужчину возвращали к нормальной жизни в реанимации, борясь то с одним, то с другим проявляющимся недугом.