Впрочем, вряд ли Елизавета II позволит герцогу бросить свои нынешние обязанности. «Сейчас его роль старшего члена семьи стала еще более важной, учитывая, что Чарльз был болен, Гарри и Меган ушли, а Эндрю был фактически отстранен от общественной жизни. Но Уильям очень хочет сделать все, что в его силах, чтобы помочь», — заявил инсайдер.



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