37-летний принц Уильям посетил колл-центр Национальной службы здравоохранения Великобритании. Там он заявил, что хотел бы вновь стать пилотом санитарной авиации.
Герцог два года прослужил в «воздушной скорой помощи» — с 2015 по 2017 год. Видимо, напряженная ситуация, сложившаяся в стране из-за пандемии, заставила Уильяма задуматься, чем он может помочь согражданам в этот нелегкий период.
«Уильям всерьез рассматривает возможность возвращения на должность пилота санавиации, чтобы принести пользу во время пандемии. Он знает, что вся страна делает все возможное, и тоже хочет помочь», — цитирует Daily Mail слова источника.
Впрочем, вряд ли Елизавета II позволит герцогу бросить свои нынешние обязанности. «Сейчас его роль старшего члена семьи стала еще более важной, учитывая, что Чарльз был болен, Гарри и Меган ушли, а Эндрю был фактически отстранен от общественной жизни. Но Уильям очень хочет сделать все, что в его силах, чтобы помочь», — заявил инсайдер.
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31 марта 2020 · ·
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