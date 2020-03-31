Принц Уильям хочет стать пилотом санитарной авиации, чтобы помочь в борьбе с пандемией

Герцог Кембриджский хочет внести свой вклад в борьбу с пандемией и вернуться в Национальную службу здравоохранения Великобритании в качестве пилота санитарной авиации.

37-летний принц Уильям посетил колл-центр Национальной службы здравоохранения Великобритании. Там он заявил, что хотел бы вновь стать пилотом санитарной авиации.

Герцог два года прослужил в «воздушной скорой помощи» — с 2015 по 2017 год. Видимо, напряженная ситуация, сложившаяся в стране из-за пандемии, заставила Уильяма задуматься, чем он может помочь согражданам в этот нелегкий период.

«Уильям всерьез рассматривает возможность возвращения на должность пилота санавиации, чтобы принести пользу во время пандемии. Он знает, что вся страна делает все возможное, и тоже хочет помочь», — цитирует Daily Mail слова источника.

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Принц Уильям служил в авиации 2 года
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Впрочем, вряд ли Елизавета II позволит герцогу бросить свои нынешние обязанности. «Сейчас его роль старшего члена семьи стала еще более важной, учитывая, что Чарльз был болен, Гарри и Меган ушли, а Эндрю был фактически отстранен от общественной жизни. Но Уильям очень хочет сделать все, что в его силах, чтобы помочь», — заявил инсайдер.

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31 марта 2020 · Текст: · Фото:

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