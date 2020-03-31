Дмитрий Тарасов негодует из-за того, что ему не откладывают выплаты алиментов в карантин

Спортсмен возмущен, что, несмотря на пандемию и объявленный карантин, он должен соблюдать стандартные сроки выплат алиментов. 

Дмитрий Тарасов
Дмитрий Тарасов со старшей дочерью

У Дмитрия Тарасова то и дело возникают проблемы с алиментами для старшей дочери Ангелины. В свое время из-за этого у 33-летнего спортсмена скопился многомиллионный долг перед первой семьей. 

В такой ситуации на имущество Тарасова даже накладывался арест. 

31 марта Дмитрий сообщил, что ему снова угрожают подобные меры пресечения. Все потому, что мужчина не сможет вовремя внести ежемесячный платеж по алиментам из-за пандемии. 

Дмитрий Тарасов

Пока действует самоизоляция, Дмитрий не хочет покидать дом и ездить в банк, чтобы оплатить сумму по алиментам. Онлайн-перевод мужчине, по неизвестным причинам, недоступен. 

«Реальность такова, что мы должны сидеть на карантине во избежание собственного заражения и своих родных и близких, а также незнакомых людей. Так вот, насчет алиментов. Мне написал с утра судебный пристав, что я должен выплатить всю сумму до 1 апреля. Карантин — это глобальная проблема всех стран, людей, организаций. Сейчас каждый из нас оказался в неприятной ситуации, это форс-мажорные обстоятельства, а мне говорят, что я должен был предугадать и заранее обо всем позаботиться», — возмущается Тарасов в своем телеграм-канале. 

Переписки юриста с адвокатом Тарасова и самим футболистом

Особенно футболиста задело, что юрист, занимающийся вопросами алиментов, припомнил о том, что Дмитрий недавно приобрел для третьей супруги новый автомобиль. Мужчина обвинил представителя власти в травле его семьи. 

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У Дмитрия Тарасова снова проблемы с алиментами
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Также Дмитрий объяснил, что не уклоняется и никогда не уклонялся от выплат для старшей дочери — просто он считает, что форс-мажорные обстоятельства требуют иных действий. 

«Мне перенесли очередное заседание по алиментам, теперь уже в связи с карантином. Но я же об этом не кричу, а понимаю, что в стране форс-мажор. Я не отказываюсь платить и в переписке указал, что оплачу по окончанию карантина. Если взять в целом, то сумма моих выплат за все время составляет больше 35 млн рублей. Поэтому говорить, что я ущемляю права ребенка, — крайне непрофессионально и мерзко. Я завершаю свое заявление тем, что никогда не отказывался от выплат. Как платил, так и собираюсь, в рамках закона своей страны», — написал Тарасов. 

31 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Тарас прилюдно окончательно убил свою репутацию изощреннейшим способом
  • Ох, огребёт Димон сейчас "комплиментов" в свой адрес! А ведь сочувствия хотел...
  • Тем не менее тачку подогнал на карантине
  • Фото странное было с подарком. Но, если купил на это деньги были/ и есть/ , не последние же 10т отдал, то жаль девочку. На фото с ней такой милый, никогда бы не подумала, что он ей не доплачивает. Кстати, на фото с подарком столько букетов. Зачем? Деньги на ветер... одного милого букета вполне достаточно.
  • Он ж машину ток купил ) Как раз в карантин. Хоть бы выкручивался без такого позорного палева
  • То есть приглашать ростовских гостей, действующих спортсменов, массажистов в дом ему при самоизоляции можно, тут он за грудного ребёнка не переживает? А на машине доехать в работающий банк вдруг стало угрозой для его семьи? Ужас! Позор! Пристав просто делает свою работу. И это ещё не угрозы, бывает и дверь приезжают выламывать. Ах, да, Настя, мы тут типа все несведущие про алименты, все время беспочвенности Диму считаем уклонистом от их уплаты. Так вот, мы знаем, что Дима платил их исправно, а то, что сейчас из него приставы выбивают -это присуждённая судом по российским законам индексация! Оксана имела на это право и это доказано судом и как не крути -это тоже алименты! Но Дима и его нынешняя супруга считают, что это посто жадность Оксаны, ведь только настина дети в три горла должны нутеллу кушать. А ещё более забавно звучит совет Анастасии пойти Оксане на работу) ох и ах, очередной позор семьи Тарасовых!
  • Ничего себе, 35 млн руб. Даже, если разделить на 15 лет до совершеннолетия, сумма ежемесячная бешеная. Плюс еще квартира на Ангелину. Да, тут можно, как сыр в масле кататься. У меня подруга получает на сына 4 тыс. рублей. Девушки, выходите замуж за спортсменов.
  • Я могу его понять, как человека, что сейчас у него не тот уровень дохода ,, чтобы платить такие алименты. Но на всю страну понтоваться подаренной новой жене машиной, а потом на следующий же день ныть что не можешь оплатить алименты - это дно. Для чего эти понты были с машиной? Подарил бы тихонько любимой жене, и никто ни о чем бы не знал, понимания к нему было бы больше. Непубличные блин.
  • Машину Насте купить карантин не мешал? Алименты платятся тем же способом)))
  • Купить машино он дистанционно смог. Шарики-букеты заказать сумел. А аллименты дистационно перевести у него не выходит??

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