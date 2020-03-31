У Дмитрия Тарасова то и дело возникают проблемы с алиментами для старшей дочери Ангелины. В свое время из-за этого у 33-летнего спортсмена скопился многомиллионный долг перед первой семьей.
В такой ситуации на имущество Тарасова даже накладывался арест.
31 марта Дмитрий сообщил, что ему снова угрожают подобные меры пресечения. Все потому, что мужчина не сможет вовремя внести ежемесячный платеж по алиментам из-за пандемии.
Пока действует самоизоляция, Дмитрий не хочет покидать дом и ездить в банк, чтобы оплатить сумму по алиментам. Онлайн-перевод мужчине, по неизвестным причинам, недоступен.
«Реальность такова, что мы должны сидеть на карантине во избежание собственного заражения и своих родных и близких, а также незнакомых людей. Так вот, насчет алиментов. Мне написал с утра судебный пристав, что я должен выплатить всю сумму до 1 апреля. Карантин — это глобальная проблема всех стран, людей, организаций. Сейчас каждый из нас оказался в неприятной ситуации, это форс-мажорные обстоятельства, а мне говорят, что я должен был предугадать и заранее обо всем позаботиться», — возмущается Тарасов в своем телеграм-канале.
Особенно футболиста задело, что юрист, занимающийся вопросами алиментов, припомнил о том, что Дмитрий недавно приобрел для третьей супруги новый автомобиль. Мужчина обвинил представителя власти в травле его семьи.
Также Дмитрий объяснил, что не уклоняется и никогда не уклонялся от выплат для старшей дочери — просто он считает, что форс-мажорные обстоятельства требуют иных действий.
«Мне перенесли очередное заседание по алиментам, теперь уже в связи с карантином. Но я же об этом не кричу, а понимаю, что в стране форс-мажор. Я не отказываюсь платить и в переписке указал, что оплачу по окончанию карантина. Если взять в целом, то сумма моих выплат за все время составляет больше 35 млн рублей. Поэтому говорить, что я ущемляю права ребенка, — крайне непрофессионально и мерзко. Я завершаю свое заявление тем, что никогда не отказывался от выплат. Как платил, так и собираюсь, в рамках закона своей страны», — написал Тарасов.
31 марта 2020 · ·
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