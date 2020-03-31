У Дмитрия Тарасова то и дело возникают проблемы с алиментами для старшей дочери Ангелины. В свое время из-за этого у 33-летнего спортсмена скопился многомиллионный долг перед первой семьей.

В такой ситуации на имущество Тарасова даже накладывался арест.

31 марта Дмитрий сообщил, что ему снова угрожают подобные меры пресечения. Все потому, что мужчина не сможет вовремя внести ежемесячный платеж по алиментам из-за пандемии.