В Сети появилась информация о положительных анализах теста на коронавирус у Дениса Проценко. «Интерфакс» связался с больницей, где журналистам подтвердили диагноз главврача.

«Состояние Проценко нормальное, он находится у нас, в Коммунарке», — сказали медики.