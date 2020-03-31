«Я работаю»: главврач Коммунарки прокомментировал новость о заражении коронавирусом

СМИ сообщили, что у Дениса Проценко диагностирован коронавирус. Информацию подтвердили в больнице. Журналисты обратились к главврачу за комментарием.

В Сети появилась информация о положительных анализах теста на коронавирус у Дениса Проценко. «Интерфакс» связался с больницей, где журналистам подтвердили диагноз главврача.

«Состояние Проценко нормальное, он находится у нас, в Коммунарке», — сказали медики. 

Издание «Подъем» обратилось к главврачу Коммунарки за комментарием, но получило отрицательный ответ. Проценко заявил, что не намерен говорить о ситуации, поскольку занят своими должностными обязанностями: «Я работаю».

Позже на своей странице в Фейсбуке Проценко опубликовал пост, в котором подтвердил диагноз. Медик отметил, что тронут беспокойством общественности, и уверил, что чувствует себя хорошо и работает в изолированном кабинете. Денис Николаевич, поправляйтесь!

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31 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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