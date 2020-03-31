«Вызывает уважение в тюрьме»: Влад Топалов вырабатывает в маленьком сыне тягу к образованию

Влад Топалов считает, что его сын Миша должен получить образование. Правда, причины для этого он озвучивает весьма необычные.

Влад Топалов

Влад Топалов обожает своего сына Мишу. Певец часто постит забавные снимки с наследником и пишет о нем в соцсетях. На днях супруг Регины Тодоренко поделился необычным постом в Инстаграме. Он решил дать малышу отцовские наставления и необычным образом рассказал о важности получения образования. 

Влад Топалов

«Образование помогает терпеть унижения. Образование помогает переносить пытки. Образование вызывает уважение в тюрьме. Образование — это значит жить. Я не знаю, как это у них получается, но образованный человек живет намного дольше и лучше. Я не сказал бы богаче (кстати, ''богаче'' пишется без ''т'', а в слове ''лучше'' после ''у'' идет ''ч''). То есть, с удовольствием образованный живет», — сообщил Влад.

По мнению певца, человек с широким кругозором может лучше понять других людей. А главное, как утверждает Топалов, — читать побольше книг и узнавать новое. «Кино не рождает в зрителе мысль. Книга же научит смыслу, силе воли, когда полистаешь кого-нибудь или прочитаешь кого-нибудь», — заметил артист.

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В комментариях Влада назвали хорошим отцом и решили, что женитьба на Регине Тодоренко повлияла на него положительным образом. «Образование - важная составляющая настоящей личности», «Пусть сыночек подрастет и, прочитав его, поймет, какой же у него мудрый отец!», «Такой молодой и такой мудрый»,  — писали фолловеры.

31 марта 2020 · Текст: · Фото:

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