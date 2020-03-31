«Образование помогает терпеть унижения. Образование помогает переносить пытки. Образование вызывает уважение в тюрьме. Образование — это значит жить. Я не знаю, как это у них получается, но образованный человек живет намного дольше и лучше. Я не сказал бы богаче (кстати, ''богаче'' пишется без ''т'', а в слове ''лучше'' после ''у'' идет ''ч''). То есть, с удовольствием образованный живет», — сообщил Влад.

По мнению певца, человек с широким кругозором может лучше понять других людей. А главное, как утверждает Топалов, — читать побольше книг и узнавать новое. «Кино не рождает в зрителе мысль. Книга же научит смыслу, силе воли, когда полистаешь кого-нибудь или прочитаешь кого-нибудь», — заметил артист.