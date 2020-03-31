Виктория Лопырева назвала два качества, которые в ней особенно ценит муж

Телеведущая решила поднять настроение подписчикам и запустила флешмоб, в рамках которого рассказала о своих достоинствах. Именно их выделяет в любимой Игорь Булатов.

Виктория Лопырева

В декабре прошлого года Виктория Лопырева подтвердила, что вышла замуж за Игоря Булатова. Вместе пара воспитывает годовалого сына Марка Лионеля. В настоящее время семейство пережидает карантин в солнечном Дубае. Телеведущая рассказывает подписчикам о том, как протекают ее будни, и старается подбодрить поклонников в непростое для всех время. 

Виктория Лопырева

На днях Виктория опубликовала в Инстаграме новый пост, в котором призвала фолловеров рассказать, за что они себя любят. Начала Лопырева с себя. Правда, о ее достоинствах поведала не сама звезда, а ее супруг Игорь Булатов. 

«Спросила у мужа, что ему нравится во мне. Ответил: характер и чувство юмора (не считая всех моих женских достоинств). Такие дела»,  — сообщила знаменитость.

В комментариях подписчики несмело начали перечислять свои плюсы. Виктория старалась поощрять каждого комментариями и лайками. В конце концов одна из поклонниц заметила: «Мы не привыкли говорить о себе хорошо. Это будет пост с самым минимальным количеством комментариев». 

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Виктория Лопырева счастлива замужем
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Однако, по мнению Лопыревой, с этой привычкой необходимо бороться. «Очень хочется, чтобы люди вспомнили, что нужно любить себя, потому что мы все — это единое целое!» — сообщила звезда. Многим показалось, что идея такого жизнерадостного флешмоба — как раз то, что нужно, чтобы немного отвлечься от грустных новостей о ситуации в мире.

31 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Ой, простите, он такой страшный, пучеглазый, если бы не был мужчиной Лопыревой, по-любому Миро бы тоже к "оладухам" его причислила, как она любит.
  • «Очень хочется, чтобы люди вспомнили, что нужно любить себя, потому что мы все — это единое целое!» - очередную х**ню сморозила. Согласно её логике и рожать от чужих мужей нормально - мы же все единое целое.

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