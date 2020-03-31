На днях Виктория опубликовала в Инстаграме новый пост, в котором призвала фолловеров рассказать, за что они себя любят. Начала Лопырева с себя. Правда, о ее достоинствах поведала не сама звезда, а ее супруг Игорь Булатов.

«Спросила у мужа, что ему нравится во мне. Ответил: характер и чувство юмора (не считая всех моих женских достоинств). Такие дела», — сообщила знаменитость.

В комментариях подписчики несмело начали перечислять свои плюсы. Виктория старалась поощрять каждого комментариями и лайками. В конце концов одна из поклонниц заметила: «Мы не привыкли говорить о себе хорошо. Это будет пост с самым минимальным количеством комментариев».