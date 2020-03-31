В декабре прошлого года Виктория Лопырева подтвердила, что вышла замуж за Игоря Булатова. Вместе пара воспитывает годовалого сына Марка Лионеля. В настоящее время семейство пережидает карантин в солнечном Дубае. Телеведущая рассказывает подписчикам о том, как протекают ее будни, и старается подбодрить поклонников в непростое для всех время.
На днях Виктория опубликовала в Инстаграме новый пост, в котором призвала фолловеров рассказать, за что они себя любят. Начала Лопырева с себя. Правда, о ее достоинствах поведала не сама звезда, а ее супруг Игорь Булатов.
«Спросила у мужа, что ему нравится во мне. Ответил: характер и чувство юмора (не считая всех моих женских достоинств). Такие дела», — сообщила знаменитость.
В комментариях подписчики несмело начали перечислять свои плюсы. Виктория старалась поощрять каждого комментариями и лайками. В конце концов одна из поклонниц заметила: «Мы не привыкли говорить о себе хорошо. Это будет пост с самым минимальным количеством комментариев».
Однако, по мнению Лопыревой, с этой привычкой необходимо бороться. «Очень хочется, чтобы люди вспомнили, что нужно любить себя, потому что мы все — это единое целое!» — сообщила звезда. Многим показалось, что идея такого жизнерадостного флешмоба — как раз то, что нужно, чтобы немного отвлечься от грустных новостей о ситуации в мире.
31 марта 2020 · ·
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