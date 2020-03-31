31 марта Татьяна Лазарева, которая вместе со своей дочерью Антониной находится в Испании, сообщила, что попала в больницу. Она почувствовала себя плохо накануне вечером и обратилась к врачу.

«Минут через сорок приехала скорая, которую вызвала моя мужественная Антонина. Доктор сказал, что везти меня пока никуда не может, но поставит два укола — обезболивающий и расслабляющий, после чего уехал, сказав, что если не станет легче через 10-15 минут, то нужно вызвать его снова», — рассказала Татьяна в Фейсбуке.

К сожалению, после двух инъекций Лазаревой не полегчало. Для нее вызвали специальную машину, «чистую от коронавируса», и отвезли в больницу. Приехав в госпиталь, звезда поняла, что боль в животе исчезла. Осталась лишь сильная слабость.