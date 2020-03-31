31 марта Татьяна Лазарева, которая вместе со своей дочерью Антониной находится в Испании, сообщила, что попала в больницу. Она почувствовала себя плохо накануне вечером и обратилась к врачу.
«Минут через сорок приехала скорая, которую вызвала моя мужественная Антонина. Доктор сказал, что везти меня пока никуда не может, но поставит два укола — обезболивающий и расслабляющий, после чего уехал, сказав, что если не станет легче через 10-15 минут, то нужно вызвать его снова», — рассказала Татьяна в Фейсбуке.
К сожалению, после двух инъекций Лазаревой не полегчало. Для нее вызвали специальную машину, «чистую от коронавируса», и отвезли в больницу. Приехав в госпиталь, звезда поняла, что боль в животе исчезла. Осталась лишь сильная слабость.
«МРТ показала, что у меня камень в левой почке 0,7 см, и он двинулся. Хотя у меня в какой-то момент было ощущение￼, что двинулась я», — эмоционально сообщила Лазарева.
В настоящее время Татьяна находится в одиночной палате и ждет ответа от страховой компании. Единственное, что ее беспокоит, — то, что телеведущую так и не покормили. «Но мне после двухнедельного карантина и беспрерывного жора это пока вполне на пользу», — с присущими ей оптимизмом заметила телеведущая.
В комментариях поклонники и друзья пожелали Татьяне скорейшего выздоровления. «Танька, прорвемся! Камень — это больно, но не смертельно», — заверил ее Андрей Макаревич.
31 марта 2020 · ·
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