На днях Анастасии Тарасовой исполнилось 26 лет. Дмитрий сделал день рождения любимой супруги поистине незабываемым и преподнес ей королевский подарок: белоснежный автомобиль и 26 букетов.

Как оказалось, далеко не все порадовались за Анастасию. В ее Инстаграме появилось множество хейтерских комментариев в адрес семейства Тарасовых. Спустя пару дней после празднества супруга футболиста решила дать недоброжелателям решительный отпор. 31 марта она опубликовала пост в соцсетях, в котором обратилась ко всем своим многочисленным критикам.