«С такими ''тараканчиками'' надо разбираться»: Анастасия Тарасова обратилась к хейтерам, раскритиковавшим ее мужа за дорогой подарок

По случаю 26-летия супруги Дмитрий Тарасов преподнес Анастасии автомобиль. Не все порадовались за девушку, и она ответила.

Анастасия Тарасова, Дмитрий Тарасов

На днях Анастасии Тарасовой исполнилось 26 лет. Дмитрий сделал день рождения любимой супруги поистине незабываемым и преподнес ей королевский подарок: белоснежный автомобиль и 26 букетов

Как оказалось, далеко не все порадовались за Анастасию. В ее Инстаграме появилось множество хейтерских комментариев в адрес семейства Тарасовых. Спустя пару дней после празднества супруга футболиста решила дать недоброжелателям решительный отпор. 31 марта она опубликовала пост в соцсетях, в котором обратилась ко всем своим многочисленным критикам.

Дмитрий Тарасов, Анастасия Тарасова

«Чем больше вы позволяете себе такое, тем основательнее вы посылаете свою удачу подальше, да к другим. Например, ко мне. Самое главное, что даже фейковая страница вас не спасает. Вы остаетесь собой. Транспорт, упаковка и количество цветов, разногласия в предпочтениях одежды — здоровых людей это меньше всего волнует, так как главное не это. Важно то, что мои близкие и родные постарались сделать этот день волшебным и у них получилось...» — сообщила девушка.

По мнению Анастасии, обсуждать и осуждать чужую личную жизнь и считать чужие деньги — это в корне неправильно. Однако она не собиралась поливать своих недоброжелателей грязью. Напротив, девушка призналась, что даже сочувствует хейтерам, которые постоянно говорят о ней.

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Анастасия Тарасова ведет популярный блог в Инстаграме
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«Вас становится больше, но я не держу здесь недоброжелателей и не заставляю таковых быть подписанными на меня. Зачем же вы, опять же, так мучаете себя? Насчет нелепостей — поверьте, за это время у меня выработался иммунитет на эту чушь, я только реально сочувствую и переживаю за ваше состояние. Это ваша боль и ваша проекция страхов. С такими ''тараканчиками'' надо разбираться», — заметила Анастасия. В комментариях поклонники призвали ее не обращать внимание на негативные комментарии и жить в свое удовольствие.

31 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

1
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  • Пока Настя разбирается с тараканчиками её мужем займутся судебные приставы

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