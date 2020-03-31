Король Таиланда самоизолировался в немецком отеле с десятками любовниц

У кого все хорошо — так это у короля Таиланда. 67-летний Маха Вачиралонгкорн, или просто Рама X, ни разу не появился перед народом своей страны в это непросто время, что, конечно, его не красит. Еще больше монарха не красит то, что он решил переждать карантин за границей и отправился в Германию.
Еще в феврале он переехал в свою резиденцию вместе со свитой. А вот на самоизоляцию после того, как у 119 его подчиненных выявили подозрение на коронавирус, отправился в сильно сокращенном составе. И не абы куда, а в гранд-отель в Баварии.
Как сообщает немецкое издание Bild, с разрешения местного окружного Совета Рама Х снял все номера четырехзвездочного отеля Sonnenbichl в Гармиш-Партенкирхене.
Компанию королю составили 20 наложниц. А вот есть ли среди них законные супруги (а их у Рамы Х целых четыре) — неизвестно.
Жители Таиланда настолько разозлились, что даже начали возмущаться в социальных сетях. А там это, напомним, запрещено на законодательном уровне и карается тюремным заключением.
31 марта 2020 · ·
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