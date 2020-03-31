Король Таиланда самоизолировался в немецком отеле с десятками любовниц

У кого все хорошо — так это у короля Таиланда. 67-летний Маха Вачиралонгкорн, или просто Рама X, ни разу не появился перед народом своей страны в это непросто время, что, конечно, его не красит. Еще больше монарха не красит то, что он решил переждать карантин за границей и отправился в Германию.

Еще в феврале он переехал в свою резиденцию вместе со свитой. А вот на самоизоляцию после того, как у 119 его подчиненных выявили подозрение на коронавирус, отправился в сильно сокращенном составе. И не абы куда, а в гранд-отель в Баварии.