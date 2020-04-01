СМИ: Нелли Ермолаева ждет второго ребенка

Развод отменяется! Нелли Ермолаева и ее супруг Кирилл не только смогли сохранить отношения, но и скоро снова станут родителями.

В прошлом декабре экс-участница «Дома-2» Нелли Ермолаева объявила о том, что расстается с мужем спустя 8 лет отношений и рождения сына Мирона.

«Я горжусь, что мы были друг у друга и любили по-настоящему! Это ведь так много по сравнению с расставанием. Ты правда настоящий мужчина, который дан мне Богом. Безумно благодарна тебе за все.... Я чувствовала себя как за каменной стеной, была уверена в завтрашнем дне. Представляю, как повезет следующей девочке, которая встретится с тобой», — писала Ермолаева в Инстаграме.

Впрочем, следующей девочки так и не случилось — место любимой женщины Андреева, кажется, занято пожизненно. Как сообщает «СтарХит», на днях подруга Ермолаевой Саша Артемова заверила, что у ее приятельницы все просто прекрасно: «Нелли сошлась с мужем, все у них хорошо, ждут пополнения! Так что давайте поздравим ребят!»

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Недавно Нелли Ермолаева показала всем, что самоизолировалась вместе с сыном и... бывшим мужем
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Вот теперь и стало понятно, почему Нелли, Мирон и Кирилл находятся на самоизоляции вместе. Что же, поздравляем счастливую пару!

1 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

8
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  • Вот тебе раз.... Хотя, конечно, все сразу было понятно - ПИАР ПИАРчик))) Сейчас Джиганы, видимо, действуют по такому же сценарию))
  • Очередной пиар! Разрыв так не происходит... обычно Настоящие расставания протекают около года и слишком больно об этом говорит, а тут в один день решила расстаться с мужем и отцом ребёнка!
  • тоже мне знаменитость!
  • Ну и славно.
  • М, понятно. Очень важная новость...
  • Незнаю кто эта тетенька с 20летним сыном и знать не хочу
  • Как-то неожиданно

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