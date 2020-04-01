СМИ: Нелли Ермолаева ждет второго ребенка

В прошлом декабре экс-участница «Дома-2» Нелли Ермолаева объявила о том, что расстается с мужем спустя 8 лет отношений и рождения сына Мирона.
«Я горжусь, что мы были друг у друга и любили по-настоящему! Это ведь так много по сравнению с расставанием. Ты правда настоящий мужчина, который дан мне Богом. Безумно благодарна тебе за все.... Я чувствовала себя как за каменной стеной, была уверена в завтрашнем дне. Представляю, как повезет следующей девочке, которая встретится с тобой», — писала Ермолаева в Инстаграме.
Впрочем, следующей девочки так и не случилось — место любимой женщины Андреева, кажется, занято пожизненно. Как сообщает «СтарХит», на днях подруга Ермолаевой Саша Артемова заверила, что у ее приятельницы все просто прекрасно: «Нелли сошлась с мужем, все у них хорошо, ждут пополнения! Так что давайте поздравим ребят!»
Вот теперь и стало понятно, почему Нелли, Мирон и Кирилл находятся на самоизоляции вместе. Что же, поздравляем счастливую пару!
1 апреля 2020 · ·
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