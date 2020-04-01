Адвокат объяснил, почему Гуф избежит наказания за импровизированные собачьи бои

Пока Ольга Орлова пытается достучаться до Алексея Долматова и выяснить, есть ли у него душа в принципе, а Айза вступается за бывшего мужа и говорит, что он попал в лечебницу, известный адвокат Александр Добровинский объясняет, что привлечь Гуфа к ответственности не получится.
По словам служителя Фемиды, зоозащитники, ссылающиеся на статью за жестокое обращение с животными, не смогут засудить рэпера.
«Никакого отношения к статье ''Жестокое обращение с животными'' это не имеет. Это немного другое, потому что собака — это имущество человека, которому она принадлежит», — отметил эксперт 5-tv.ru.
Добровинский также заявил, что Гуф вообще не сделал ничего плохого. «Вот дерутся две собаки. Вот что он должен был сделать? Влезть туда третьим?» — отметил Александр.
Напомним, скандал разгорелся пару дней назад. Гуф провел прямую трансляцию, во время которой подбадривал свою собаку — она напала на соседского пса. После этого многие заявили, что потеряли остатки уважения к рэперу.
1 апреля 2020 · ·
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