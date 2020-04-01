Адвокат объяснил, почему Гуф избежит наказания за импровизированные собачьи бои

Пока Ольга Орлова пытается достучаться до Алексея Долматова и выяснить, есть ли у него душа в принципе, а Айза вступается за бывшего мужа и говорит, что он попал в лечебницу, известный адвокат Александр Добровинский объясняет, что привлечь Гуфа к ответственности не получится.

По словам служителя Фемиды, зоозащитники, ссылающиеся на статью за жестокое обращение с животными, не смогут засудить рэпера.