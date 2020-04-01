Хорошая шутка: Саша Зверева объявила, что ждет двойню

Саше Зверевой откровенности не занимать. На днях беременная знаменитость рассказала о своей интимной жизни на весь Инстаграм и посетовала, что у нее пропал оргазм.
«С наступлением беременности кто-то раз — и забрал оргазм. Тот самый, пиковый, когда дрожь, и не можешь больше молча. То есть приятное осталось, но без остроты момента уже. Ну как так?! У кого еще так? После интимной близости матка как камень. Недолго, но минут пять она прощупывается твердым кокосом. И так уже четвертую беременность», — высказалась Зверева.
Так что и то, что Зверева решила рассекретить пол будущего малыша, ее поклонникам странным не показалось. Однако их ждал интересный сюрприз.
«Я не знаю, что с этим всем теперь делать! Это и волнение, и счастье, и сумасшествие! А я-то не понимала, почему живот в этот раз настолько больше, чем раньше на этих же сроках. Их двое, ребята! Божечки-кошечки! Мальчик и девочка!» — сообщила своих поклонникам Зверева.
Пока одни неистово радовались за певицу и ее супруга Дэна («Оптовые производители», «Подарок от бога», «Я так рада за вас, будто снова беременна!»), другие засомневались в правдивости ее слов: «Хорошая шутка на 1 апреля», «Вы всегда так правдиво разыгрываете», «С днем дурака, Саша!»
Напомним, Саша Зверева, экс-солистка группы «Демо», вышла замуж за своего американского бойфренда Дэна Уолбрана в феврале 2020-го. Вскоре певица, которая уже воспитывает дочь Василису и сыновей Макара и Льва, объявила о четвертой беременности.
1 апреля 2020 · ·
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