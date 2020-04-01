Хорошая шутка: Саша Зверева объявила, что ждет двойню

Саше Зверевой откровенности не занимать. На днях беременная знаменитость рассказала о своей интимной жизни на весь Инстаграм и посетовала, что у нее пропал оргазм.

«С наступлением беременности кто-то раз — и забрал оргазм. Тот самый, пиковый, когда дрожь, и не можешь больше молча. То есть приятное осталось, но без остроты момента уже. Ну как так?! У кого еще так? После интимной близости матка как камень. Недолго, но минут пять она прощупывается твердым кокосом. И так уже четвертую беременность», — высказалась Зверева.