Хорошая шутка: Саша Зверева объявила, что ждет двойню

Певица Саша Зверева поделилась с фолловерами радостной новостью. Однако поверили ей далеко не все.

Саше Зверевой откровенности не занимать. На днях беременная знаменитость рассказала о своей интимной жизни на весь Инстаграм и посетовала, что у нее пропал оргазм.

«С наступлением беременности кто-то раз — и забрал оргазм. Тот самый, пиковый, когда дрожь, и не можешь больше молча. То есть приятное осталось, но без остроты момента уже. Ну как так?! У кого еще так? После интимной близости матка как камень. Недолго, но минут пять она прощупывается твердым кокосом. И так уже четвертую беременность», — высказалась Зверева.

Так что и то, что Зверева решила рассекретить пол будущего малыша, ее поклонникам странным не показалось. Однако их ждал интересный сюрприз.

«Я не знаю, что с этим всем теперь делать! Это и волнение, и счастье, и сумасшествие! А я-то не понимала, почему живот в этот раз настолько больше, чем раньше на этих же сроках. Их двое, ребята! Божечки-кошечки! Мальчик и девочка!» — сообщила своих поклонникам Зверева.

Пока одни неистово радовались за певицу и ее супруга Дэна («Оптовые производители», «Подарок от бога», «Я так рада за вас, будто снова беременна!»), другие засомневались в правдивости ее слов: «Хорошая шутка на 1 апреля», «Вы всегда так правдиво разыгрываете», «С днем дурака, Саша!»

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Саша Зверева воспитывает троих детей
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Напомним, Саша Зверева, экс-солистка группы «Демо», вышла замуж за своего американского бойфренда Дэна Уолбрана в феврале 2020-го. Вскоре певица, которая уже воспитывает дочь Василису и сыновей Макара и Льва, объявила о четвертой беременности.

1 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

3
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  • Не приятно читать, про каменные матки... до чего еще могут дойти люди, чтобы увеличить подписчиков в инсте? О чем еще рассказать? Какой консистенции утренний стул?
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