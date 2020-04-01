«Когда пойдем за третьим и четвертым?»: Дмитрий Тарасов планирует пополнение в семействе

Не прошло и двух месяцев с рождения малышки Евы, как Дмитрий Тарасов уже думает о новых наследниках. Кажется, и Анастасия не против!

Дмитрий Тарасов, Анастасия Тарасова

На днях Дмитрий Тарасов решил оживить свой Телеграм-канал. Он опубликовал полный негодования пост, в котором высказал свое отношение к тому, что из-за пандемии не может вовремя внести ежемесячный платеж по алиментам. Одним этим футболист не ограничился. Вечером 31 марта он записал серию семейных забавных видео. Одно из них вызвало большой интерес у поклонников Тарасовых.

Анастасия Тарасова

Дмитрий и Анастасия собирались уложить старшую дочь спать. Милана, которой 10 июля исполнится 2 года, ложилась поздно, так как слишком много гуляла днем. Как только в кадре оказалась Анастасия вместе с малышкой Евой на руках, футболист пустился в рассуждения:

«А вот еще одна принцесса подошла. Даже две. Зайка, а когда мы идем за третьим? И за четвертым? Это же классно, посмотрите. Нет ничего лучше детей дома. Да, доча? Помаши всем ручкой», — попросил Дмитрий Милану. Та быстро отреагировала и весело помахала зрителям в камеру.

Напомним, Анастасия забеременела вторым ребенком всего спустя 10 месяцев после рождения Миланы. Так что шутки-шутками, но, возможно, семейство Тарасовых действительно всерьез думает о пополнении.

...
В феврале Дмитрий и Анастасия Тарасовы вновь стали родителями
1 из 10

Недавно супруга футболиста отпраздновала 26-летие, и в честь этой важной даты выложила снимок с дочерьми. Анастасия назвала своими главными итогами года всех, кто находится на фото. Примечательно, что в комментариях появился сам Дмитрий Тарасов. «Хорошо, что я тоже главный итог», — сообщил довольный футболист. «Я специально отметила тебя», — пояснила девушка.

1 апреля 2020 · Текст: · Фото:

Теги

Комментарии

8
под именем
  • Топ
  • Все комментарии
Показать сначала
  • Новые
  • Старые
  • Насте самой не грустно ? Используют ее как какой-то сосуд. Даже отдохнуть и восстановить силы муж не даёт, вот она любовь то какая.
  • Ну правильно, что еще им делать? Недофутболист и недожурналистка. Удел Настасьи - рожать каждые полтора года, она справится.
  • Ну сейчас ему можно хоть за десятым идти, алименты у Димы уже не увеличатся...а вообще, видно, что Дима эти вопросы не любимой посылает, а так, чтобы кого- то на эмоции и комментарии вывести. Печаль. Дети действительно радость, но их штампуют не для галочки, это большая ответственность, Дмитрий. И не забывайте, что у критиков вашей семьи тоже есть дети, этими достижениями вы никого не удивите...
  • Пускай плодятся, нам это знать не обязательно, как и про подгузники, с которыми играет Тарасов
  • Наську походу ждет участь Самойловой - рожать до пацана
  • Ну правильно, он же о пацане мечтал, всю вторую Настину беременность думал, что скоро пацанчика будет на руках носить, а тут Настасья девчонку родила. Опять!!! Если он после Миланы про второго через полгода заговорил, то после рождения Евы уже через 1,5 месяца. Димон, мой тебе совет: не полагайся на свои сылы, не надо опять по старинке по приметам зачинать, у тебя там явно девчачий спермовзвод преобладает. Давай как Джиган, через ЭКО с выбором пола, а то не видать тебе пацанчика и через 5 девчонок. Только вот не надо после, как Джига, с катушек съезжать. Это некрасиво. Хотя тебе не привыкать, конечно.
  • Еще бы она был против)))...сразу с вещами на выход!
  • Димон, ты ж нормальный был раньше.

Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.

Copyright (с) 2016-2020 ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Сетевое издание «WOMAN.RU» (Женщина.РУ)

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-65950, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10 июня 2016 года. 16+

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Главный редактор: Воронова Ю. В.

Контактные данные редакции для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора):

Эл. почта: woman@woman.ru

телефон: +7(495) 633-5-633