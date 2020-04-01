На днях Дмитрий Тарасов решил оживить свой Телеграм-канал. Он опубликовал полный негодования пост, в котором высказал свое отношение к тому, что из-за пандемии не может вовремя внести ежемесячный платеж по алиментам. Одним этим футболист не ограничился. Вечером 31 марта он записал серию семейных забавных видео. Одно из них вызвало большой интерес у поклонников Тарасовых.
Дмитрий и Анастасия собирались уложить старшую дочь спать. Милана, которой 10 июля исполнится 2 года, ложилась поздно, так как слишком много гуляла днем. Как только в кадре оказалась Анастасия вместе с малышкой Евой на руках, футболист пустился в рассуждения:
«А вот еще одна принцесса подошла. Даже две. Зайка, а когда мы идем за третьим? И за четвертым? Это же классно, посмотрите. Нет ничего лучше детей дома. Да, доча? Помаши всем ручкой», — попросил Дмитрий Милану. Та быстро отреагировала и весело помахала зрителям в камеру.
Напомним, Анастасия забеременела вторым ребенком всего спустя 10 месяцев после рождения Миланы. Так что шутки-шутками, но, возможно, семейство Тарасовых действительно всерьез думает о пополнении.
Недавно супруга футболиста отпраздновала 26-летие, и в честь этой важной даты выложила снимок с дочерьми. Анастасия назвала своими главными итогами года всех, кто находится на фото. Примечательно, что в комментариях появился сам Дмитрий Тарасов. «Хорошо, что я тоже главный итог», — сообщил довольный футболист. «Я специально отметила тебя», — пояснила девушка.
1 апреля 2020 · ·
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