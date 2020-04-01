Дмитрий и Анастасия собирались уложить старшую дочь спать. Милана, которой 10 июля исполнится 2 года, ложилась поздно, так как слишком много гуляла днем. Как только в кадре оказалась Анастасия вместе с малышкой Евой на руках, футболист пустился в рассуждения:

«А вот еще одна принцесса подошла. Даже две. Зайка, а когда мы идем за третьим? И за четвертым? Это же классно, посмотрите. Нет ничего лучше детей дома. Да, доча? Помаши всем ручкой», — попросил Дмитрий Милану. Та быстро отреагировала и весело помахала зрителям в камеру.

Напомним, Анастасия забеременела вторым ребенком всего спустя 10 месяцев после рождения Миланы. Так что шутки-шутками, но, возможно, семейство Тарасовых действительно всерьез думает о пополнении.

