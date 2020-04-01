Инсайдер: принц Чарльз согласился оплачивать охрану Меган и Гарри

Вопрос о том, кто оплатит услуги секьюрити для Сассексов, стоит уже давно. Как оказалось, часть расходов взял на себя принц Уэльский.

Меган Маркл, принц Гарри

После того, как Гарри и Меган переехали вместе с малышом Арчи из Канады в солнечный Лос-Анджелес, они столкнулись с рядом проблем. И главной из них было то, что Дональд Трамп наотрез отказался оплачивать расходы на безопасность герцога и герцогини. 

Несмотря на то, что президент США назвал себя «большим другом и почитателем королевы и Великобритании», он не собирался финансово помогать паре. Многие полагают, что это был «ответный удар» Трампа: не так давно принц Гарри в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом неосторожно заметил, что у политика «руки по локоть в крови».

Поклонники британской королевской семьи задумались: что же Сассексы будут делать с огромными счетами счетами? Как сообщает издание Express, их покой охраняют 14 высококвалифицированных офицеров. На днях источник, близкий к окружению Гарри и Меган, расставил все точки над i в беседе с изданием People. 

принц Чарльз, Меган Маркл, принц Гарри, Кейт Миддлтон

«Все расходы на безопасность пара берет на себя», — сообщил аноним.

Однако королевский инсайдер поведал изданию Daily Mail, что принц Чарльз решил помочь сыну и невестке материально. Несмотря на то, что ранее сообщалось, будто отец принца Гарри хочет преподать Сассексам урок и полностью лишить их денежной поддержки, часть средств он все же им перечислит. 

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Принц Гарри и Меган Маркл переехали в Америку
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Сообщается, что сумма составит около 2 миллионов фунтов стерлингов. «У принца Чарльза нет несметных богатств», — добавил инсайдер. Так что полностью рассчитывать на благосклонность отца и свекра Сассексам все же не стоит. В конце концов, они сами стремились к независимой жизни.

1 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

2
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  • Сколько можно уже сочинять несуществующее? Никто про охрану слова не сказал, Гарри не просил, Чарльз не объявлял. Понятия не имеет никто, есть ли там охрана вообще, Сассексы живут затворниками, нет ни адресов, ни других подробностей. Они даже сайт закрыли
  • Опять инсайдеры!!!

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