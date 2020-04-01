Инсайдер: принц Чарльз согласился оплачивать охрану Меган и Гарри

После того, как Гарри и Меган переехали вместе с малышом Арчи из Канады в солнечный Лос-Анджелес, они столкнулись с рядом проблем. И главной из них было то, что Дональд Трамп наотрез отказался оплачивать расходы на безопасность герцога и герцогини.

Несмотря на то, что президент США назвал себя «большим другом и почитателем королевы и Великобритании», он не собирался финансово помогать паре. Многие полагают, что это был «ответный удар» Трампа: не так давно принц Гарри в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом неосторожно заметил, что у политика «руки по локоть в крови».

Поклонники британской королевской семьи задумались: что же Сассексы будут делать с огромными счетами счетами? Как сообщает издание Express, их покой охраняют 14 высококвалифицированных офицеров. На днях источник, близкий к окружению Гарри и Меган, расставил все точки над i в беседе с изданием People.