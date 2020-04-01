«Джиган сказал — запасов больших нет»: друзья рассказали о материальных проблемах в семье рэпера

Беда не приходит одна. Когда стало известно о разводе Джигана и Оксаны Самойловой, друзья звезд сообщили об их финансовых трудностях.

Джиган, Оксана Самойлова

31 марта Оксана Самойлова сообщила, что решила подать на развод с супругом. Она дала понять, что причиной расставания стали многочисленные измены Джигана. Теперь звездам предстоит разводиться и каким-то образом делить нажитое за 10 лет имущество.

В настоящее время супруги живут вместе с четырьмя детьми в просторном загородном коттедже в поселке «Шато Соверен». Как сообщили друзья пары «Комсомольской правде», Джиган и Оксана переживают не лучший период. И дело не только в семейном расколе, но еще и в финансовых проблемах.

Джиган, Оксана Самойлова

«Деньги заканчиваются, поэтому Оксана так нервничает. Конечно, развод дело неприятное, но когда есть финансовая ''подушка безопасности'' как-то спокойнее. Джиган сказал — запасов больших нет. Съезжать пока некуда, у него тут мини-студия оборудована. Но вопрос со студией и арендой дома решить проще, чем главный — где брать деньги, когда в мире пандемия, и никакого движения и заработка не будет. Так что придется просить в долг, пока не возобновится привычная жизнь»,  — рассказал друг и коллега певца.

Поэтому, возможно, паре придется расстаться с частью имущества, если проблемы с деньгами не закончатся. Друг Джигана думает, что звезды продадут один из дорогих автомобилей певца.

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В семье Джигана и Оксаны Самойловой наступил разлад
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Напомним, Джиган и Оксана Самойлова воспитывают четверых детей: 8-летнюю Ариелу, 5-летнюю Лею, 2-летнюю Майю и малыша Давида, родившегося в середине февраля 2020-го. Семейная жизнь пары начала резко рушиться, когда рэпер провел серию «пьяных» прямых эфиров в Инстаграме и попал в рехаб. После этого Оксана сообщила, что не хочет «просыпаться в этот мир».

1 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Я писала несколько десятков постов о них назад что с деньгами у него проблемы поэтому резко оксана стала зрячей и бежит как 🐀 с корабля
  • Ой, да какие миллионы у нее, какой бизнес? У нее, с 9 классами образования! Видно, что баба она неумная, непрошаренная и недальновидная. Умная и дальновидная не рожала бы 4 детей от ненадежного мужика. Жила одним днем, была уверена, что никуда муж не денется, отфотошопленные фотки в интернет выкладывала, восторги собирала, ЧСВ свое тешила. Очень распространенная ошибка - думать, что мужика можно детьми привязать и заставить плясать под свое дудку. И чем больше детей, тем типа крепче. А тут целых четверо! Конечно, она была спокойна. Но тут бац и такое! Представляю, в какой она сейчас растерянности. Она ж кроме работы в Инстаграме и Фотошопе больше ничего не умеет.
  • Удивляют комменты. Даже если допустить, что ей нужны были только деньги, то как это объясняет его неадекватность: пьянки, гулянки, отношение к девочкам, измены? Ок, она хотела деньги, но она соблюдала "правила их игры" - рожала, сидела дома, воспитывала. Вообще не понимаю претензии к ней в комментах. Видимо, пишут, судя по себе. А вот у него, помимо, отсутсвия финансов, прогрессирующие проблемы либо с психикой, либо с наркотиками.
  • Давайте сбросимся святой и мудрой Оксаночке и ее чудесным деткам, кто сколько сможет!
  • пока деньги были у него любовницы ей не мешали.. Обычное дело, в общем то.
  • Так этот огромный дом они арендуют ? Ужас, одна ложь за другой
  • А где же её "миллионы", заработанные на инсте, китайском барахле, какой-то там клинике?
  • Да кто ж купит дорогой автомобиль в период пандемии и экономического кризиса?Если только по бросовой цене
  • Да он просто делиться не хочет. Как Тарасов. Вот и говорит, что практически нищий. Вряд ли все его доходы задекларированы, так что Оксане и впрямь сложно будет положенное получить. Так что мы еще много грязи от нее увидим и услышим в адрес мужа-жлоба. Вспомните Барановскую, Бузову. 🍿
  • Да они зарабатывают на этом.

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