31 марта Оксана Самойлова сообщила, что решила подать на развод с супругом. Она дала понять, что причиной расставания стали многочисленные измены Джигана. Теперь звездам предстоит разводиться и каким-то образом делить нажитое за 10 лет имущество.
В настоящее время супруги живут вместе с четырьмя детьми в просторном загородном коттедже в поселке «Шато Соверен». Как сообщили друзья пары «Комсомольской правде», Джиган и Оксана переживают не лучший период. И дело не только в семейном расколе, но еще и в финансовых проблемах.
«Деньги заканчиваются, поэтому Оксана так нервничает. Конечно, развод дело неприятное, но когда есть финансовая ''подушка безопасности'' как-то спокойнее. Джиган сказал — запасов больших нет. Съезжать пока некуда, у него тут мини-студия оборудована. Но вопрос со студией и арендой дома решить проще, чем главный — где брать деньги, когда в мире пандемия, и никакого движения и заработка не будет. Так что придется просить в долг, пока не возобновится привычная жизнь», — рассказал друг и коллега певца.
Поэтому, возможно, паре придется расстаться с частью имущества, если проблемы с деньгами не закончатся. Друг Джигана думает, что звезды продадут один из дорогих автомобилей певца.
Напомним, Джиган и Оксана Самойлова воспитывают четверых детей: 8-летнюю Ариелу, 5-летнюю Лею, 2-летнюю Майю и малыша Давида, родившегося в середине февраля 2020-го. Семейная жизнь пары начала резко рушиться, когда рэпер провел серию «пьяных» прямых эфиров в Инстаграме и попал в рехаб. После этого Оксана сообщила, что не хочет «просыпаться в этот мир».
1 апреля 2020 · ·
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