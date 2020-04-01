31 марта Оксана Самойлова сообщила, что решила подать на развод с супругом. Она дала понять, что причиной расставания стали многочисленные измены Джигана. Теперь звездам предстоит разводиться и каким-то образом делить нажитое за 10 лет имущество.

В настоящее время супруги живут вместе с четырьмя детьми в просторном загородном коттедже в поселке «Шато Соверен». Как сообщили друзья пары «Комсомольской правде», Джиган и Оксана переживают не лучший период. И дело не только в семейном расколе, но еще и в финансовых проблемах.