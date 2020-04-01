Что получит Оксана Самойлова при разводе с Джиганом

Развод Самойловой и Джигана не обсуждает только ленивый. Из-за пандемии почти все судебные участки находятся на карантине, поэтому знаменитостям вряд ли удастся быстро расторгнуть брак, однако, судя по посту Оксаны, она настроена решительно.

Журналисты обратились к адвокату Сергею Жорину, который ведет немало бракоразводных процессов, чтобы узнать, как рэпер с супругой могут разделить имущество и общих наследников.