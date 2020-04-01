Что получит Оксана Самойлова при разводе с Джиганом

Развод Самойловой и Джигана не обсуждает только ленивый. Из-за пандемии почти все судебные участки находятся на карантине, поэтому знаменитостям вряд ли удастся быстро расторгнуть брак, однако, судя по посту Оксаны, она настроена решительно.
Журналисты обратились к адвокату Сергею Жорину, который ведет немало бракоразводных процессов, чтобы узнать, как рэпер с супругой могут разделить имущество и общих наследников.
«В данной истории очевидно, что при разводе суд оставит дочерей и сына с мамой. Алименты на четверых детей составят 50% от заработка Джигана — это максимально возможный процент в данном случае. Либо может быть фиксированная сумма, если доход у отца семейства нерегулярный», — рассказал адвокат.
По непроверенной информации, за 2019 год рэпер заработал порядка 50 миллионов рублей — эта сумма складывается в основном из концертной деятельности (выступление артиста стоит порядка миллиона рублей) и рекламы. Впрочем, заработок за 2020 год вряд ли сможет сравниться с этой суммой — сейчас звезды не в состоянии давать концерты из-за коронавируса.
«Нажитое имущество делится между супругами пополам, но в законе указано, что суд вправе отступать от принципа равенства с учетом интересов детей. То есть Оксана теоретически может добиться получения большей доли. Но для начала необходимо определить общий объем совместно нажитого имущества», — считает Жорин.
По мнению Сергея, Оксане не стоит рубить с плеча и ограничивать право Джигана видеться с детьми.
«Считаю, что не стоит перегружать ситуацию ненужными инициативами — типа лишения родительских прав, признания невменяемым. Во-первых, возникает вопрос, зачем? Если в данный период времени у Джигана есть психологические сложности, это не означает, что он с ними не справится. Когда речь заходит о публичных людях, общество часто торопится закатать их в асфальт. Если он представляет опасность, то тогда можно ограничивать в общении с детьми. Но к каждому шагу необходимо относиться осторожно».
1 апреля 2020 · ·
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