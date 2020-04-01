«Мы прошли четыре года терапии. Сначала не получались даже эмбрионы. Потом они стали получаться, но не доживали до пятого дня. Мы все время корректировали терапию. Игорь тоже каждый раз ложился на операцию. У нас была общая проблема — спаечная болезнь. Мы были в минуте от успеха. Но через четыре года ежемесячной гормонотерапии я перестала на нее отзываться. И пришлось забирать яйцеклетку в естественном цикле. А это каждый месяц общий наркоз, гормональные уколы, которые удерживают яйцеклетку, сам забор. Хорошо, что у нас уже были накоплены эмбрионы, потому что в какой-то момент у меня стали вынимать только бракованные яйцеклетки», — рассказала звезда главному редактору журнала Hello!

Рынска объяснила, что с самого начала попыток завести ребенка они с мужем рассматривали вариант суррогатного материнства. Дело в том, что у женщины имеется генетическая тромбофилия — серьезное заболевание крови, ставящее под угрозу нормальный ход беременности и родов.

«Это была отдельная глава нашей борьбы за ребенка: все наши эмбрионы суррогатная мама ''сбрасывала''. Мы меняли сурмам, но это не помогало. У нас было шесть выкидышей у сурмам», — вспоминает журналистка.