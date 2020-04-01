Поздним вечером 29 марта в Сети появилась информация о том, что 45-летняя Божена Рынска наконец стала мамой. Дочь звезды Женя родилась еще в начале марта — а в конце месяца Божена уже решилась сняться с малышкой в первой глянцевой фотосессии.
Вдова Игоря Малашенко дала большое интервью Светлане Бондарчук.
В беседе Рынска поведала не только о первых днях жизни дочери, но и о том, как вообще девочка появилась на свет.
Божена и Игорь мечтали о ребенке и долгие годы пытались стать родителями — но, увы, у них ничего не получалось.
«Мы прошли четыре года терапии. Сначала не получались даже эмбрионы. Потом они стали получаться, но не доживали до пятого дня. Мы все время корректировали терапию. Игорь тоже каждый раз ложился на операцию. У нас была общая проблема — спаечная болезнь. Мы были в минуте от успеха. Но через четыре года ежемесячной гормонотерапии я перестала на нее отзываться. И пришлось забирать яйцеклетку в естественном цикле. А это каждый месяц общий наркоз, гормональные уколы, которые удерживают яйцеклетку, сам забор. Хорошо, что у нас уже были накоплены эмбрионы, потому что в какой-то момент у меня стали вынимать только бракованные яйцеклетки», — рассказала звезда главному редактору журнала Hello!
Рынска объяснила, что с самого начала попыток завести ребенка они с мужем рассматривали вариант суррогатного материнства. Дело в том, что у женщины имеется генетическая тромбофилия — серьезное заболевание крови, ставящее под угрозу нормальный ход беременности и родов.
«Это была отдельная глава нашей борьбы за ребенка: все наши эмбрионы суррогатная мама ''сбрасывала''. Мы меняли сурмам, но это не помогало. У нас было шесть выкидышей у сурмам», — вспоминает журналистка.
Когда Божена осталась одна, у нее уже не было возможности продолжать многократные попытки завести малыша. Поэтому она решила поручить поиск суррогатной мамы профессионалам.
Идеальная кандидатура была найдена — правда, в тысяче километров от Москвы.
«Специальные люди забрали эмбрионы и отвезли их за Петрозаводск, где крепкие бабы. Там хорошая экология, сплошные леса, нет заводов, нет суеты. Там люди живут расслабленно», — делится Рынска.
Божена призналась, что она... не знает женщину, которая родила ей дочь! «Я не собиралась знакомиться, чтобы она не могла меня потом шантажировать. Я ей заочно благодарна, потому что она родила спокойную, здоровую девочку. Это знакомая гинекологов, которые все организовывали. Они за нее ручались, говорили, что у нее хорошее поведение, не пьет, не курит. Не всем так везет с суррогатными матерями, как мне», — заключила Рынска.
1 апреля 2020 · ·
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