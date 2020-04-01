Кристина Асмус давно не общается с родителями, потому что так их и не простила

Кристина Асмус предпочитает не афишировать некоторые факты из своей личной жизни. И все же недавно она впервые за долгое время высказалась об отношениях с родителями. 

Кристина Асмус, Гарик Харламов
Гарик Харламов и Кристина Асмус с дочерью

Несмотря на откровенные роли в кино, Кристина Асмус не любит распространяться о личном. В соцсетях 31-летней актрисы — минимум из ее привычной жизни. 

Звезда почти не публикует снимки с мужем Гариком Харламовым и лишь иногда показывает, как выглядит их 6-летняя дочь Настя. 

31 марта на YouTube-канале PeopleTalk вышло новое интервью артистки. В разговоре с ведущей Кристина поведала о множестве комплексов, которые одолевают ее на протяжении всей жизни. Из-за этого знаменитость даже подумывает обратиться к психологу. 

Кристина Асмус

И все-таки главной причиной, по которой Асмус хочет изменить себя, являются ее проблемы в отношениях с родителями. 

Звезда крайне редко говорит о своей семье и не общается с родственниками. 

Кристина призналась, что ее сильно волнует такое положение дел. Особенно актрисе тяжело принять то, что ее маленькая дочь не видится с близкими.

«Я не хотела бы, чтобы какие-то неполноценные отношения были у моего ребенка с бабушкой, дедушкой. Родители не вечны, они уже не такие молодые. Это моя главная боль», — говорит Асмус. 

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Вот уже много лет Кристина Асмус не общается с родителями
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Впрочем, пока знаменитость не готова сделать шаг навстречу матери и отцу. «Это ужасно, но я не могу научиться прощать. Это надо прорабатывать с профессионалом. Я понимаю, что не справляюсь, но хочу справиться», — призналась Кристина. Интересно, как же родители провинились перед молодой женщиной, что она настолько нетерпима к ним?

1 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Мало ли, что там может быть, чужая семья - потемки. У меня знакомая не общалась очень долгое время с отцом. Я думала, что это потому, что он бросил её мать и женился повторно. Потом я совершенно случайно узнала, что её отец совратил свою 12-летнюю падчерицу, дочь новой жены. Об этом все знали, но жена с ним не развелась, а вместо этого шантажом развела на деньги. Короче, ужас.
  • Родители это далеко не всегда разумные и умные люди.а если человек без разума и совести,как с ним чего наладишь и зачем?
  • Если не срастается,не надо вымучивать.помню на ,,танцах,, ее мать самоиспеченные пироги приносила в закулисье,галкин хвалил стряпню.видимо,пытались наладить отношения,когда она получила популярность,но не вышло
  • Я общаюсь , но родителей не простила. Такое общение никому не нужно, ни им, ни мне. Но, тяну лямку, типа дочерний долг. Внуки моим родителям не интересны, у Асмус похоже тоже. Если родители не хотят и не ищут встречи, о чем тогда говорить?:(( Горько.
  • Мало ли, что там может быть. Может и пытаться не стоит. Желание должно быть как минимум обоюдным, потому что битье головой в закрытую дверь может привести к еще большим проблемам. И ребенку не пойдёт на пользу.
  • Не получится,я много раз пыталась
  • Где хайп, там сразу Рудковская)

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