Несмотря на откровенные роли в кино, Кристина Асмус не любит распространяться о личном. В соцсетях 31-летней актрисы — минимум из ее привычной жизни.
Звезда почти не публикует снимки с мужем Гариком Харламовым и лишь иногда показывает, как выглядит их 6-летняя дочь Настя.
31 марта на YouTube-канале PeopleTalk вышло новое интервью артистки. В разговоре с ведущей Кристина поведала о множестве комплексов, которые одолевают ее на протяжении всей жизни. Из-за этого знаменитость даже подумывает обратиться к психологу.
И все-таки главной причиной, по которой Асмус хочет изменить себя, являются ее проблемы в отношениях с родителями.
Звезда крайне редко говорит о своей семье и не общается с родственниками.
Кристина призналась, что ее сильно волнует такое положение дел. Особенно актрисе тяжело принять то, что ее маленькая дочь не видится с близкими.
«Я не хотела бы, чтобы какие-то неполноценные отношения были у моего ребенка с бабушкой, дедушкой. Родители не вечны, они уже не такие молодые. Это моя главная боль», — говорит Асмус.
Впрочем, пока знаменитость не готова сделать шаг навстречу матери и отцу. «Это ужасно, но я не могу научиться прощать. Это надо прорабатывать с профессионалом. Я понимаю, что не справляюсь, но хочу справиться», — призналась Кристина. Интересно, как же родители провинились перед молодой женщиной, что она настолько нетерпима к ним?
1 апреля 2020 · ·
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