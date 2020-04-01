Несмотря на откровенные роли в кино, Кристина Асмус не любит распространяться о личном. В соцсетях 31-летней актрисы — минимум из ее привычной жизни.

Звезда почти не публикует снимки с мужем Гариком Харламовым и лишь иногда показывает, как выглядит их 6-летняя дочь Настя.

31 марта на YouTube-канале PeopleTalk вышло новое интервью артистки. В разговоре с ведущей Кристина поведала о множестве комплексов, которые одолевают ее на протяжении всей жизни. Из-за этого знаменитость даже подумывает обратиться к психологу.