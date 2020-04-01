«У хозяев нет претензий»: сестра Гуфа извинилась за жестокий поступок рэпера

После скандала с нападением собаки Гуфа его сестра съездила к хозяевам пострадавшего животного, чтобы уладить все вопросы. О результатах Ольга рассказала в Инстаграме.

На днях Гуф возмутил Сеть своим прямым эфиром. Дело в том, что овчарка рэпера напала на соседского лабрадора, а рэпер — вместо того, чтобы их разнять, — продолжал снимать это в Инстаграм и активно комментировать. 

Немудрено, что подобный поступок вызвал ярость не только подписчиков, но и зоозащитников. Последние написали на Гуфа заявление в полицию с просьбой провести проверку, однако доказать факт натравливания и к тому же оценить ущерб, нанесенный другой собаке, не так-то просто.

В ситуацию решила вмешаться сестра Гуфа — Ольга Долматова. Девушка съездила к хозяевам лабрадора Дрейка, чтобы поставить точку в некрасивой истории. Ольга сообщила, что соседи не имеют к рэперу никаких претензий.

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Сестра Гуфа взяла ситуацию с собаками под свой контроль
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«Еще раз ходила к соседям, их собака в порядке. Наша собака тоже в порядке. У владельцев нет к нам претензий, все хорошо. За ночь поступило очень много заявлений в МВД района, чтобы с этой ситуацией разобрались. Сегодня приезжала к нам полиция, мы решим вопрос», — отметила она.

1 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

1
под именем
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  • Гуфа упрятали в соответствующую клинику, хозяевам, видимо, сунули денег... а на судьбу несчастной пострадавшей собаки наплевать всем, кроме неравнодушных и порядочных людей в Интернете.

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