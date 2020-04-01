«Еще раз ходила к соседям, их собака в порядке. Наша собака тоже в порядке. У владельцев нет к нам претензий, все хорошо. За ночь поступило очень много заявлений в МВД района, чтобы с этой ситуацией разобрались. Сегодня приезжала к нам полиция, мы решим вопрос», — отметила она.