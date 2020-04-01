Трасплантолога Михаила Каабака уволили из детского медцентра

Михаил Каабак сообщил, что его команду снова уволили из Центра здоровья детей из-за перепрофилирования больницы для лечения заразившихся коронавирусом.

Каабак сообщил, что его команда получила уведомления об увольнении из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей. По словам врача, администрация объяснила свое решение перепрофилированием отделения под лечение детей с коронавирусом.

«У нас вызвало это глубокое недоумение, потому что дети в силу течения заболевания или те, которые получают лекарства после трансплантации, — это наш профиль. Такие дети как раз и находятся в группе риска коронавирусной инфекции. Мы хотим работать с ними после перепрофилирования и не понимаем действий администрации», — пояснил Каабак «РБК».

По его словам, Надежда Бабенко получила уведомление о множественных нарушениях трудового законодательства. Как рассказала женщина, сотрудники отдела кадров предложили ей уйти по собственному желанию, а после отказа заявили, что составят акт об увольнении.

Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сказал, что информация не соответствует действительности. «Трансплантологи работают в соответствии с трудовыми договорами», — заявил он. В Центре здоровья детей информацию об увольнении врачей также опровергли.

1 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Прям все болезни у детей вылечили, остался только коронавирус. Тут вам не Китай, новую больницу не построят, а выкинут больных детей и их лечащих врачей из старой профильной. Да, коронавирус это, конечно, модно, денег распилить можно немало, своих нужных людей типа этого Проценко на руководящие посты пристроить, но куда деваться детям, нуждающимся, например, в трансплантологии почки?! Или мало, что уже несколько малышей в свое время не дождались операций у Каабака?! Достали беспредел и тупость!

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