Трасплантолога Михаила Каабака уволили из детского медцентра

Каабак сообщил, что его команда получила уведомления об увольнении из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей. По словам врача, администрация объяснила свое решение перепрофилированием отделения под лечение детей с коронавирусом.
«У нас вызвало это глубокое недоумение, потому что дети в силу течения заболевания или те, которые получают лекарства после трансплантации, — это наш профиль. Такие дети как раз и находятся в группе риска коронавирусной инфекции. Мы хотим работать с ними после перепрофилирования и не понимаем действий администрации», — пояснил Каабак «РБК».
По его словам, Надежда Бабенко получила уведомление о множественных нарушениях трудового законодательства. Как рассказала женщина, сотрудники отдела кадров предложили ей уйти по собственному желанию, а после отказа заявили, что составят акт об увольнении.
Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сказал, что информация не соответствует действительности. «Трансплантологи работают в соответствии с трудовыми договорами», — заявил он. В Центре здоровья детей информацию об увольнении врачей также опровергли.
1 апреля 2020 · ·
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