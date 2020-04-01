Трасплантолога Михаила Каабака уволили из детского медцентра

Каабак сообщил, что его команда получила уведомления об увольнении из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей. По словам врача, администрация объяснила свое решение перепрофилированием отделения под лечение детей с коронавирусом.



«У нас вызвало это глубокое недоумение, потому что дети в силу течения заболевания или те, которые получают лекарства после трансплантации, — это наш профиль. Такие дети как раз и находятся в группе риска коронавирусной инфекции. Мы хотим работать с ними после перепрофилирования и не понимаем действий администрации», — пояснил Каабак «РБК».