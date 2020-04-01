Как ни в чем не была! Оксана Самойлова показала, как проводит дни после объявления о разводе

В последний день марта Оксана Самойлова объявила о том, что больше не намерена жить в браке с Джиганом. Кажется, грустная новость совершенно не повлияла на быт многодетной мамы. 

Джиган, Оксана Самойлова
Джиган и Оксана Самойлова

31 марта Оксана Самойлова сообщила, что больше не намерена терпеть выходки Джигана и подает на развод. Напомним, проблемы в звездном семействе начались почти сразу после рождения долгожданного сына Давида. 

Некоторое время рэпер провел в рехабе, а затем демонстрировал миллионам фолловеров странное поведение. 

Интернет-пользователи удивлялись стойкости бизнесвумен, которая на протяжении долгих недель игнорировала поступки супруга. 

Впрочем, подписчики не дождались открытости Оксаны и после новости о расставании. Так, всего спустя сутки Самойлова снова вернулась в соцсети и пообещала «найти в себе силы не грустить»

Свои слова молодая женщина подкрепила порцией свежих видео с детьми. 

Знаменитость показала, как весело и безмятежно проводит время с наследниками. Оксана все так же следит за маленьким сыном, придумывает игры для дочерей, гуляет с собаками — в общем, делает все, чтобы отвлечься от неприятностей. 

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Оксана Самойлова показала, как живет после объявления о разводе
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Поклонники поражены стойкостью звезды и даже не сомневаются, что она благополучно переживет семейную драму. «Это очень адекватная и правильная реакция», «Молодец, что детей защищаете от такого стресса», — комментируют подписчики Оксаны. 

1 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

6
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  • Где не была? Зачем не была? Вопрос заголовка не раскрыт))
  • А как еще она может проводить дни, она ж безработная, что ей еще делать, кроме как за детьми смотреть да ногти красить.
  • Комменты потрут, а заголовок оставят для будущих поколений)
  • Как ни в чём не была😂

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