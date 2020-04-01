Впрочем, подписчики не дождались открытости Оксаны и после новости о расставании. Так, всего спустя сутки Самойлова снова вернулась в соцсети и пообещала «найти в себе силы не грустить».

Свои слова молодая женщина подкрепила порцией свежих видео с детьми.

Знаменитость показала, как весело и безмятежно проводит время с наследниками. Оксана все так же следит за маленьким сыном, придумывает игры для дочерей, гуляет с собаками — в общем, делает все, чтобы отвлечься от неприятностей.