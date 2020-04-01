31 марта Оксана Самойлова сообщила, что больше не намерена терпеть выходки Джигана и подает на развод. Напомним, проблемы в звездном семействе начались почти сразу после рождения долгожданного сына Давида.
Некоторое время рэпер провел в рехабе, а затем демонстрировал миллионам фолловеров странное поведение.
Интернет-пользователи удивлялись стойкости бизнесвумен, которая на протяжении долгих недель игнорировала поступки супруга.
Впрочем, подписчики не дождались открытости Оксаны и после новости о расставании. Так, всего спустя сутки Самойлова снова вернулась в соцсети и пообещала «найти в себе силы не грустить».
Свои слова молодая женщина подкрепила порцией свежих видео с детьми.
Знаменитость показала, как весело и безмятежно проводит время с наследниками. Оксана все так же следит за маленьким сыном, придумывает игры для дочерей, гуляет с собаками — в общем, делает все, чтобы отвлечься от неприятностей.
Поклонники поражены стойкостью звезды и даже не сомневаются, что она благополучно переживет семейную драму. «Это очень адекватная и правильная реакция», «Молодец, что детей защищаете от такого стресса», — комментируют подписчики Оксаны.
1 апреля 2020 · ·
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