«Мини Тимати»: Анастасия Решетова показала «бородатого» пятимесячного Ратмира

Анастасия Решетова сейчас проводит все свое время с 5-месячным сыном Ратмиром и постоянно делится с подписчиками фотографиями и видео с малышом.
А 1 апреля модель решила показать, как же сильно повзрослело ее любимое чадо. Надо сказать, что так быстро борода не росла ни у одного ребенка на этой планете.
Возлюбленная Тимати выложила фото, на котором у Ратмира из ниоткуда появились борода и усы — не хуже чем у его именитого отца. Фотошоп и фантазия творят чудеса.
Однако в целом с Решетовой спорить не хочется — ее мальчик и правда очень вырос и изменился за прошедшие пять месяцев.
Напомним, что Анастасия родила сына от рэпера Тимати в середине октября. Радостное событие произошло в госпитале «Лапино».
1 апреля 2020 · ·
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