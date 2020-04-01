«Мини Тимати»: Анастасия Решетова показала «бородатого» пятимесячного Ратмира

Анастасия Решетова сейчас проводит все свое время с 5-месячным сыном Ратмиром и постоянно делится с подписчиками фотографиями и видео с малышом.

А 1 апреля модель решила показать, как же сильно повзрослело ее любимое чадо. Надо сказать, что так быстро борода не росла ни у одного ребенка на этой планете.