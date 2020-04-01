«Мини Тимати»: Анастасия Решетова показала «бородатого» пятимесячного Ратмира

Сын Анастасии Решетовой и Тимати — уже жених на выданье. Тем более, что и борода, которая так нравится барышням, у него имеется.

Анастасия Решетова сейчас проводит все свое время с 5-месячным сыном Ратмиром и постоянно делится с подписчиками фотографиями и видео с малышом.

А 1 апреля модель решила показать, как же сильно повзрослело ее любимое чадо. Надо сказать, что так быстро борода не росла ни у одного ребенка на этой планете.

Возлюбленная Тимати выложила фото, на котором у Ратмира из ниоткуда появились борода и усы — не хуже чем у его именитого отца. Фотошоп и фантазия творят чудеса.

Однако в целом с Решетовой спорить не хочется — ее мальчик и правда очень вырос и изменился за прошедшие пять месяцев. 

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Анастасия Решетова не скрывает своего счастья
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Напомним, что Анастасия родила сына от рэпера Тимати в середине октября. Радостное событие произошло в госпитале «Лапино». 

1 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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