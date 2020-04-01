У беременной Кати Жужи начались панические атаки из-за пандемии

В марте 32-летняя Катя Жужа рассекретила свою вторую беременность, о которой многие подозревали. Мама 10-летней Николь ждет ребенка от своего супруга Артема Маркелова и активно ведет микроблог. 1 апреля Катя рассказала в инстаграм-историях о том, как протекает ее жизнь на карантине. Молодая женщина призналась: ей сейчас приходится нелегко.

Всему виной ужас и тревога, которые Катя испытывает из-за распространения коронавируса по стране. Из-за этого знаменитость страдает и даже не может выйти из дома ни за продуктами, ни к врачу.