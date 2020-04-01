У беременной Кати Жужи начались панические атаки из-за пандемии

В марте 32-летняя Катя Жужа рассекретила свою вторую беременность, о которой многие подозревали. Мама 10-летней Николь ждет ребенка от своего супруга Артема Маркелова и активно ведет микроблог. 1 апреля Катя рассказала в инстаграм-историях о том, как протекает ее жизнь на карантине. Молодая женщина призналась: ей сейчас приходится нелегко.
Всему виной ужас и тревога, которые Катя испытывает из-за распространения коронавируса по стране. Из-за этого знаменитость страдает и даже не может выйти из дома ни за продуктами, ни к врачу.
«Сегодня у меня был плановый поход к моему врачу, который ведет мою беременность. Я записана была давно, и мне пришлось отменить сегодняшний визит, потому что я боюсь выходить на улицу. У меня какие-то панические атаки начались из-за этого вируса. Я боюсь заходить в лифт, в подъезд. Никуда не выхожу, мне просто страшно», — сообщила звезда.
Катя добавила, что очень хотела попасть к врачу на УЗИ, чтобы взглянуть на своего будущего ребенка, но процедуру пришлось отложить на неделю. Кстати, в больницу молодая женщина ходит вместе со своим супругом.
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1 апреля 2020 · ·
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