Земфира выпустила первую песню за полтора года

Нет, это не шутка! Земфира выложила новый трек под названием «Крым», и его уже можно послушать на сайте певицы.

Мы практически ничего не слышали о Земфире уже как минимум два года. В 2018-м певица выпустила трек «Джозеф» на стихи Иосифа Бродского, а сегодня выложила первый за 7 лет авторский сингл! В создании трека приняли участие гитарист Петр Чернявский и барабанщик Александр Зингер.

«Если ты будешь со мной жить, я попробую бросить пить. Однозначно брошу курить, потому что тебя бесит кашель, как у больных, и нам пришлось бы поехать в Крым», — поет Земфира в новой песне.

Поклонникам звезды было сложно поверить своему счастью, ведь информация о свежем треке «Крым» появилась в Инстаграме Земфиры именно 1 апреля. Наученные шутками отечественных звезд о «незапланированных беременностях» и поездках в теплые края, многие не поверили и Земфире, а зря.

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Земфира вернулась!
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Впрочем, те, кто все же доверился анонсу певицы, в награду получили сингл, который доказал, что Земфира все та же.

1 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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