Земфира выпустила первую песню за полтора года

Мы практически ничего не слышали о Земфире уже как минимум два года. В 2018-м певица выпустила трек «Джозеф» на стихи Иосифа Бродского, а сегодня выложила первый за 7 лет авторский сингл! В создании трека приняли участие гитарист Петр Чернявский и барабанщик Александр Зингер.

«Если ты будешь со мной жить, я попробую бросить пить. Однозначно брошу курить, потому что тебя бесит кашель, как у больных, и нам пришлось бы поехать в Крым», — поет Земфира в новой песне.