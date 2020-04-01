«Не можешь изменить ситуацию, измени к ней отношение»: Дарья Пынзарь пьет коктейли и загорает на балконе во время пандемии

Дарья Пынзарь с супругом Сергеем в конце прошлого года купили двухуровневую квартиру на побережье Турции в Алании. Так что и карантин они встретили там. Экс-звезда «Дома-2» на самоизоляции не скучает.

Девушка опубликовала в Инстаграме короткое видео, на котором видно, как она вальяжно пьет коктейль на балконе своих шикарных апартаментов. Ролик она сопроводила жизнеутверждающей подписью: «Не можешь изменить ситуацию, измени к ней отношение».