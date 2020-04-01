«Не можешь изменить ситуацию, измени к ней отношение»: Дарья Пынзарь пьет коктейли и загорает на балконе во время пандемии

Дарья Пынзарь относится к карантину легко и непринужденно. Девушка загорает на балконе своей квартиры в Турции и не напрягается.

Дарья Пынзарь с супругом Сергеем в конце прошлого года купили двухуровневую квартиру на побережье Турции в Алании. Так что и карантин они встретили там. Экс-звезда «Дома-2» на самоизоляции не скучает.

Девушка опубликовала в Инстаграме короткое видео, на котором видно, как она вальяжно пьет коктейль на балконе своих шикарных апартаментов. Ролик она сопроводила жизнеутверждающей подписью: «Не можешь изменить ситуацию, измени к ней отношение».

Одна часть фолловеров похвалила Дарью за ее легкое отношение к жизни и карантину, другая же посетовала, что так сделать в их городе не получится из-за плохой погоды и минусовой температуры.

Отметим, что на данный момент Турция также активно борется с коронавирусом. По последним данным, там зарегистрировано 13 531 заболевших COVID-19, число погибших составило 214 человек. Этой информацией поделился министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

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В прошлом году Сергей и Дарья Пынзарь приобрели огромную двухуровневую квартиру в Алании
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При этом Турция станет первой страной, которая откроется для российских туристов по окончании пандемии. По крайней мере, так считает президент Всемирного экономического форума Булут Багчи.

1 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Можно подумать, она до пандемии занималась чем-то другим.

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