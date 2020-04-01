«Не можешь изменить ситуацию, измени к ней отношение»: Дарья Пынзарь пьет коктейли и загорает на балконе во время пандемии

Дарья Пынзарь с супругом Сергеем в конце прошлого года купили двухуровневую квартиру на побережье Турции в Алании. Так что и карантин они встретили там. Экс-звезда «Дома-2» на самоизоляции не скучает.
Девушка опубликовала в Инстаграме короткое видео, на котором видно, как она вальяжно пьет коктейль на балконе своих шикарных апартаментов. Ролик она сопроводила жизнеутверждающей подписью: «Не можешь изменить ситуацию, измени к ней отношение».
Одна часть фолловеров похвалила Дарью за ее легкое отношение к жизни и карантину, другая же посетовала, что так сделать в их городе не получится из-за плохой погоды и минусовой температуры.
Отметим, что на данный момент Турция также активно борется с коронавирусом. По последним данным, там зарегистрировано 13 531 заболевших COVID-19, число погибших составило 214 человек. Этой информацией поделился министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
При этом Турция станет первой страной, которая откроется для российских туристов по окончании пандемии. По крайней мере, так считает президент Всемирного экономического форума Булут Багчи.
1 апреля 2020 · ·
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