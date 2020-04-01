Анастасия решила посвятить немного времени и себе. Она показала в инстаграм-историях особенную маску для подбородка с эффектом лифтинга. Чаще всего такие девайсы производятся в Корее. Эластичная ткань действует в качестве бандажа, а компоненты, которыми пропитана такая маска, подтягивают кожу.

«Салоны хоть и закрыты, но все равно этот период пойдет на пользу красоте многих. Можно полноценно высыпаться, куча времени на уход, плюс не нужен макияж, и кожа дышит», — заметила Анастасия.