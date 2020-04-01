«Этот период идет на пользу красоте»: Анастасия Решетова считает, что на карантине женщины смогут уделить время себе

Анастасия уверена: девушкам сейчас не нужно краситься, так что состояние их кожи улучшится. А еще можно заняться домашним уходом.

Анастасия Решетова

1 апреля Анастасия Решетова опубликовала в инстаграм-историях интересное предположение. Она решила поискать определенные плюсы в том, что сейчас вынуждена оставаться дома. В настоящее время бизнесвумен занимается воспитанием маленького сына Ратмира. В связи с нерабочей неделей и карантином в Москве ее салон красоты закрыт, но девушка не скучает. 

Анастасия решила посвятить немного времени и себе. Она показала в инстаграм-историях особенную маску для подбородка с эффектом лифтинга. Чаще всего такие девайсы производятся в Корее. Эластичная ткань действует в качестве бандажа, а компоненты, которыми пропитана такая маска, подтягивают кожу.

«Салоны хоть и закрыты, но все равно этот период пойдет на пользу красоте многих. Можно полноценно высыпаться, куча времени на уход, плюс не нужен макияж, и кожа дышит», — заметила Анастасия.

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Анастасия Решетова даже на карантине не скучает
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Не так давно Решетова столкнулась с волной народного гнева, когда решила продавать дефицитные антисептические гели в своем салоне с большой наценкой. Впрочем, девушка не стала отмалчиваться и резко ответила всем, кто обвинил ее в желании нажиться на эпидемии.

1 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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