После объявления о разводе Агата Муцениеце и Павел Прилучный продолжают жить в одном доме

Звезды «Закрытой школы» Агата Муцениеце и Павел Прилучный заявили, что разводятся, однако разъезжаться пока не собираются.

31-летняя Агата Муцениеце и 32-летний Павел Прилучный огорошили своих поклонников новостью о разводе в конце февраля. Прошло уже больше месяца, однако живут будущие бывшие супруги по-прежнему под одной крышей.

Актриса и ее двое детей, сын Тимофей и дочь Мия, соблюдат режим самоизоляции в загородном доме, который пара купила год назад, а после съемок в Санкт-Петербурге к ним присоединился и Павел.

Это стало понятно после того, как Прилучный опубликовал в своих инстаграм-историях видео, в котором он чистит машину от снега (1 апреля в Москве, здравствуйте) вместе с Тимофеем.

В комментариях в Инстаграме Муцениеце внимательные поклонники отметили: «Агата несколько дней назад говорила, что на время карантина все они, включая Пашу, живут в этом доме. Но он уезжает на работу, поэтому редко там появляется».

Так что у поклонников пары еще есть надежда, что этот брак можно спасти — ведь супруги проведут столько времени вместе с детьми под одной крышей.

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Агата Муцениеце и Павел Прилучный познакомились в 2010 году
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Впрочем, сама Агата в этом не уверена, поскольку еще совсем недавно она говорила, что устала спасать эти отношения. Поживем — увидим.

1 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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