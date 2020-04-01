31-летняя Агата Муцениеце и 32-летний Павел Прилучный огорошили своих поклонников новостью о разводе в конце февраля. Прошло уже больше месяца, однако живут будущие бывшие супруги по-прежнему под одной крышей.
Актриса и ее двое детей, сын Тимофей и дочь Мия, соблюдат режим самоизоляции в загородном доме, который пара купила год назад, а после съемок в Санкт-Петербурге к ним присоединился и Павел.
Это стало понятно после того, как Прилучный опубликовал в своих инстаграм-историях видео, в котором он чистит машину от снега (1 апреля в Москве, здравствуйте) вместе с Тимофеем.
В комментариях в Инстаграме Муцениеце внимательные поклонники отметили: «Агата несколько дней назад говорила, что на время карантина все они, включая Пашу, живут в этом доме. Но он уезжает на работу, поэтому редко там появляется».
Так что у поклонников пары еще есть надежда, что этот брак можно спасти — ведь супруги проведут столько времени вместе с детьми под одной крышей.
Впрочем, сама Агата в этом не уверена, поскольку еще совсем недавно она говорила, что устала спасать эти отношения. Поживем — увидим.
1 апреля 2020 · ·
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