31-летняя Агата Муцениеце и 32-летний Павел Прилучный огорошили своих поклонников новостью о разводе в конце февраля. Прошло уже больше месяца, однако живут будущие бывшие супруги по-прежнему под одной крышей.

Актриса и ее двое детей, сын Тимофей и дочь Мия, соблюдат режим самоизоляции в загородном доме, который пара купила год назад, а после съемок в Санкт-Петербурге к ним присоединился и Павел.

Это стало понятно после того, как Прилучный опубликовал в своих инстаграм-историях видео, в котором он чистит машину от снега (1 апреля в Москве, здравствуйте) вместе с Тимофеем.