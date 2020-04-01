Всего 2 777: за сутки в России выявили еще 440 заболевших коронавирусом

Редакция Woman.ru продолжает следить за информацией о коронавирусе, который стремительно распространяется по нашей стране.

Сводки коронавируса в прямом эфире. Делимся с вами последними данными о том, как распространяется COVID-19, который держит в страхе весь мир.

В России за прошедшие сутки было зафиксировано 440 случаев заражения опасной инфекцией. Учитывая то, что два дня назад эта цифра составляла 500 человек, то появляется слабая надежда на то, что самоизоляция все же помогает сдерживать распространение болезни. 

В итоге в России сейчас 2 777 заболевших, а самым пострадавшим от коронавируса регионом остается Москва — в столице зафиксировано 1 880 случаев заражения.

Всего подтверждено 24 летальных случая, из них 16 — в Москве. Количество же выздоровевших за сутки увеличилось до 190 человек.

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1 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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