15-летний сын Аллы Довлатовой был экстренно госпитализирован

Радиоведущая Алла Довлатова сообщила в своем Инстаграме, что ночью ее сыну Паше резко стало плохо. Да так, что звезда вызвала скорую!
«Хочу сказать большое спасибо нашей скорой помощи! Ночью сыну Паше стало плохо… Главный позитив, что наша московская скорая помощь приехала за пять минут. Слава врачам. Благодарю вас всем материнским сердцем», — написала звезда.
Отметим, что изначально Довлатова сообщила, что же случилось с ее отпрыском. «С папой съездил на реабилитацию колена (хоккейная травма — был 5 недель назад сломан надколенник, что поделать, играли с детьми из Ярославского «Локомотива», которые играют против правил) и мы 5 недель жили в гипсе (ортезе). Добрый папа покормил ребенка в Макавто (наконец вырвались из карантина)! Удивлена, что фастфуды еще не закрыты! После такого перекуса скорая поставила сыну острый панкреатит. Я бы закрыла фастфуды — злостного врага наших детей в первую очередь», — написала Алла.
На радиоведущую, впрочем, свалилось невиданное количество хейта: и из-за нарушения ее сыном и бывшим мужем карантина, и из-за такого отношения к фастфуду, да и в целом фолловеры обвинили ее в безответственности.
Довлатовой пришлось даже удалить из поста информацию о диагнозе сына и предшествующую ему историю.
Однако то, что Павел был доставлен в Тушинскую детскую больницу, она скрывать не стала. Желаем подростку скорейшего выздоровления!
2 апреля 2020 · ·
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