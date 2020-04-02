15-летний сын Аллы Довлатовой был экстренно госпитализирован

Радиоведущая Алла Довлатова сообщила в своем Инстаграме, что ночью ее сыну Паше резко стало плохо. Да так, что звезда вызвала скорую!

«Хочу сказать большое спасибо нашей скорой помощи! Ночью сыну Паше стало плохо… Главный позитив, что наша московская скорая помощь приехала за пять минут. Слава врачам. Благодарю вас всем материнским сердцем», — написала звезда.