«Мы все скоро выздоровеем»: Лев Лещенко обратился к подписчикам

78-летний Лев Лещенко, который сейчас находится в Коммунарке и лечится от коронавируса, обратился ко всем своим поклонникам и поблагодарил их за поддержку в это непростое время.
«Дорогие друзья, хочу сказать огромное спасибо, всем, кто принял участие в песенном домашнем флешмобе ''Надежда''. Это нужно и тем, кто остался один на один со своей болезнью. Верьте, мы все скоро выздоровеем, этот мир изменится для каждого из нас, а ценности наконец-то приобретут истинный смысл», — написал музыкант в Инстаграме.
Напомним, директор артиста Андрей Гайдель недавно призвал неравнодушных поклонников Льва Валерьяновича исполнить на камеру его песню «Надежда», чтобы придать певцу сил, которые помогли бы ему справиться со страшной болезнью.
24 марта Лещенко был госпитализирован в больницу в Коммунарке, а спустя два дня у него подтвердили коронавирус.
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2 апреля 2020 · ·
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