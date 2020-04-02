«Мы все скоро выздоровеем»: Лев Лещенко обратился к подписчикам

78-летний Лев Лещенко, который сейчас находится в Коммунарке и лечится от коронавируса, обратился ко всем своим поклонникам и поблагодарил их за поддержку в это непростое время.

«Дорогие друзья, хочу сказать огромное спасибо, всем, кто принял участие в песенном домашнем флешмобе ''Надежда''. Это нужно и тем, кто остался один на один со своей болезнью. Верьте, мы все скоро выздоровеем, этот мир изменится для каждого из нас, а ценности наконец-то приобретут истинный смысл», — написал музыкант в Инстаграме.