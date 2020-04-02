Константин Богомолов показал провокационное видео с Ксенией Собчак

Когда на самоизоляции нечего делать, в бой вступают архивные фото и видео. Вот и 44-летний Константин Богомолов решил опубликовать доселе невиданное видео с его супругой Ксенией Собчак, сделанное во время их отдыха.

Ролик вышел красивым и даже несколько провокационным: Ксения позирует на пляже в свободном платье, которое развевается на ветру и то и дело норовит оголить грудь телеведущей.