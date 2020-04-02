Константин Богомолов показал провокационное видео с Ксенией Собчак

Когда на самоизоляции нечего делать, в бой вступают архивные фото и видео. Вот и 44-летний Константин Богомолов решил опубликовать доселе невиданное видео с его супругой Ксенией Собчак, сделанное во время их отдыха.
Ролик вышел красивым и даже несколько провокационным: Ксения позирует на пляже в свободном платье, которое развевается на ветру и то и дело норовит оголить грудь телеведущей.
Впрочем, к откровенности 38-летней Ксении все уже успели привыкнуть. 14 февраля в Сети уже появилось фото с того же отдыха на Мальдивах. Рядом с Собчак позировали ее подруги Наталья Чистякова-Ионова и Яна Расковалова. Причем девушки были топлес, а грудь друг друга прикрывали руками.
Мужья трех нимф не только находились рядом с ними во время откровенной фотосессии, но и в принципе всячески участвовали в процессе, а позже позволили им опубликовать снимки в своих соцсетях.
Количество комментариев под снимком тогда зашкалило. Большая часть фолловеров Ксении писала, что девушки на фото выглядят просто восхитительно. Правда, кто-то все же отметил, что экс-кандидата в президенты России такие откровенности не красят.
2 апреля 2020 · ·
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