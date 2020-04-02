На прошлой неделе нью-йоркские папарацци запечатлели Ирину Шейк в компании арт-дилера Вито Шнабеля. Знаменитости не целовались и даже не держались за руки.

Однако они направлялись к квартире мужчины — а это в мире шоу-бизнеса уже явное доказательство близких отношений.

Вскоре роман звезд подтвердили и инсайдеры. Если верить их словам, Вито давно был заинтересован российской топ-моделью, а она, в свою очередь, была не против общения с известным ловеласом.