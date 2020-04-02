Инсайдер: Ирина Шейк уже познакомила Вито Шнабеля со своей мамой

Слухи о романе Ирины Шейк и Вито Шнабеля продолжают набирать обороты! Говорят, модель не только много времени проводит с арт-дилером, но и уже представила его своей семье. 

Вито Шнабель, Ирина Шейк
Вито Шнабель и Ирина Шейк

На прошлой неделе нью-йоркские папарацци запечатлели Ирину Шейк в компании арт-дилера Вито Шнабеля. Знаменитости не целовались и даже не держались за руки. 

Однако они направлялись к квартире мужчины — а это в мире шоу-бизнеса уже явное доказательство близких отношений. 

Вскоре роман звезд подтвердили и инсайдеры. Если верить их словам, Вито давно был заинтересован российской топ-моделью, а она, в свою очередь, была не против общения с известным ловеласом. 

Вито Шнабель

Никто не знает, когда начался этот роман, но, по информации Daily Mail, недавно Шейк познакомила Вито... со своей мамой!

Родственница давно живет вместе с топ-моделью и помогает ей в воспитании дочери Леа. 

Если это действительно так, то, вполне возможно, что Вито уже знаком и наследницей звезды. Папарацци в предвкушении первой совместной прогулки пары с малышкой Леа. Однако вряд ли это случится в ближайшее время. 

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Говорят, Вито Шнабель сблизился с Ириной Шейк
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Напомним, Вито Шнабель известен не столько своей работой в сфере искусства, сколько романами с самыми красивыми женщинами мира. В разное время он состоял в отношениях с Хайди Клум, Деми Мур, Эмбер Херд и другими представительницами шоу-бизнеса. 

2 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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