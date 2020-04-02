На прошлой неделе нью-йоркские папарацци запечатлели Ирину Шейк в компании арт-дилера Вито Шнабеля. Знаменитости не целовались и даже не держались за руки.
Однако они направлялись к квартире мужчины — а это в мире шоу-бизнеса уже явное доказательство близких отношений.
Вскоре роман звезд подтвердили и инсайдеры. Если верить их словам, Вито давно был заинтересован российской топ-моделью, а она, в свою очередь, была не против общения с известным ловеласом.
Никто не знает, когда начался этот роман, но, по информации Daily Mail, недавно Шейк познакомила Вито... со своей мамой!
Родственница давно живет вместе с топ-моделью и помогает ей в воспитании дочери Леа.
Если это действительно так, то, вполне возможно, что Вито уже знаком и наследницей звезды. Папарацци в предвкушении первой совместной прогулки пары с малышкой Леа. Однако вряд ли это случится в ближайшее время.
Напомним, Вито Шнабель известен не столько своей работой в сфере искусства, сколько романами с самыми красивыми женщинами мира. В разное время он состоял в отношениях с Хайди Клум, Деми Мур, Эмбер Херд и другими представительницами шоу-бизнеса.
2 апреля 2020 · ·
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