Из-за этой ситуации Кудрявцевой пришлось запостить еще несколько фотографий в платье, подчеркнувшем ее интересное положение. И сделать официальное заявление.

«Многие подумали,что предыдущее фото — это первоапрельская шутка. Но нет, друзья... Это не шутка. Мы ждем второго пупсика! Срок еще небольшой, но я не могла не поделиться с вами этой радостной новостью», — сообщила спортсменка.

«Аааааа, как я счастлива за вас. У вас невероятная Евочка и скоро будет еще малыш», «Яночка, какое счастье! Легкой беременности», «Яна, поздравляю вас! Здоровья вам и будьте счастливы», — написали обрадованные фолловеры.