Гимнастка Кудрявцева и хоккеист Кугрышев подтвердили, что ждут второго ребенка

Поклонники Яны Кудрявцевой сначала подумали, что она разыграла их 1 апреля. Но гимнастка заверила: она действительно вновь станет мамой.

Яна Кудрявцева

1 апреля многие звезды решили разыграть подписчиков, притворившись беременными. Среди шутниц были Наталья Рудова и Анна Хилькевич. Неудивительно, что и 22-летней Яне Кудрявцевой, разместившей в Инстаграме снимок с округлившимся животом, пользователи Сети сначала не поверили. Поэтому поздравлять гимнастку с радостным событием никто не спешил. 

Яна Кудрявцева

Из-за этой ситуации Кудрявцевой пришлось запостить еще несколько фотографий в платье, подчеркнувшем ее интересное положение. И сделать официальное заявление.

«Многие подумали,что предыдущее фото — это первоапрельская шутка. Но нет, друзья... Это не шутка. Мы ждем второго пупсика! Срок еще небольшой, но я не могла не поделиться с вами этой радостной новостью», — сообщила спортсменка.

«Аааааа, как я счастлива за вас. У вас невероятная Евочка и скоро будет еще малыш», «Яночка, какое счастье! Легкой беременности», «Яна, поздравляю вас! Здоровья вам и будьте счастливы», — написали обрадованные фолловеры.

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Напомним, многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Кудрявцева в 2018-м вышла замуж за хоккеиста Дмитрия Кугрышева. 25 декаря того же года у них родилась дочь Ева.

2 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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