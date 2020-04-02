1 апреля многие звезды решили разыграть подписчиков, притворившись беременными. Среди шутниц были Наталья Рудова и Анна Хилькевич. Неудивительно, что и 22-летней Яне Кудрявцевой, разместившей в Инстаграме снимок с округлившимся животом, пользователи Сети сначала не поверили. Поэтому поздравлять гимнастку с радостным событием никто не спешил.
Из-за этой ситуации Кудрявцевой пришлось запостить еще несколько фотографий в платье, подчеркнувшем ее интересное положение. И сделать официальное заявление.
«Многие подумали,что предыдущее фото — это первоапрельская шутка. Но нет, друзья... Это не шутка. Мы ждем второго пупсика! Срок еще небольшой, но я не могла не поделиться с вами этой радостной новостью», — сообщила спортсменка.
«Аааааа, как я счастлива за вас. У вас невероятная Евочка и скоро будет еще малыш», «Яночка, какое счастье! Легкой беременности», «Яна, поздравляю вас! Здоровья вам и будьте счастливы», — написали обрадованные фолловеры.
Напомним, многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Кудрявцева в 2018-м вышла замуж за хоккеиста Дмитрия Кугрышева. 25 декаря того же года у них родилась дочь Ева.
2 апреля 2020 · ·
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