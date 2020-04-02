«Растянутую майку и пучок при муже не позволяю»: жена Евгения Малкина строго следит за собой

Евгений Малкин и Анна Кастерова счастливы в браке уже 4 года. Телеведущая подарила хоккеисту сына Никиту. Пара живет в США, где на данный момент зафиксировано больше всего случаев заражения. Анна призналась, что ее пугает сложившаяся ситуация, поэтому звездная семья приняла решение самоизолироваться.
Кастерова отмечает, что карантин сплотил их с супругом. «Проводим очень много времени вместе, при этом не было ни единого конфликта. У Жени бывают психи, я научилась с этим справляться, но сейчас он просто умничка. Пытается всех держать на позитиве. Плюс наш сын Никита безмерно счастлив, они с папой придумывают что-то новое, постоянно играют вместе. Спасибо Жене за это!»
Впрочем, не все так гладко. Оказывается, что в присутствии мужа Анна не может полностью расслабиться: «Если рассматривать семейную жизнь в целом, а не маленький отрезок времени, мне катастрофически необходимо время для того, чтобы побыть наедине с собой. Знаете, все эти женские штучки, масочки. Хочется натянуть растянутую майку и ходить с пучком по дому. При муже такого не позволяю, стараюсь выглядеть уютно, но опрятно».
Подписчики заметили, что Анна действительно выглядит так, как будто только что вышла из салона, и поинтересовались, укладывает ли Кастерова волосы на карантине. «И дома стараюсь хорошо выглядеть, особенно сейчас, когда 24 часа с мужем. Пусть кайфует», — ответила Кастерова.
2 апреля 2020 · ·
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