«Растянутую майку и пучок при муже не позволяю»: жена Евгения Малкина строго следит за собой

Евгений Малкин и Анна Кастерова счастливы в браке уже 4 года. Телеведущая подарила хоккеисту сына Никиту. Пара живет в США, где на данный момент зафиксировано больше всего случаев заражения. Анна призналась, что ее пугает сложившаяся ситуация, поэтому звездная семья приняла решение самоизолироваться.

Кастерова отмечает, что карантин сплотил их с супругом. «Проводим очень много времени вместе, при этом не было ни единого конфликта. У Жени бывают психи, я научилась с этим справляться, но сейчас он просто умничка. Пытается всех держать на позитиве. Плюс наш сын Никита безмерно счастлив, они с папой придумывают что-то новое, постоянно играют вместе. Спасибо Жене за это!»