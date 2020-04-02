«Растянутую майку и пучок при муже не позволяю»: жена Евгения Малкина строго следит за собой

Анна Кастерова призналась, что даже на карантине не может перестать краситься и надеть халат — муж смотрит!

Евгений Малкин и Анна Кастерова счастливы в браке уже 4 года. Телеведущая подарила хоккеисту сына Никиту. Пара живет в США, где на данный момент зафиксировано больше всего случаев заражения. Анна призналась, что ее пугает сложившаяся ситуация, поэтому звездная семья приняла решение самоизолироваться.

Кастерова отмечает, что карантин сплотил их с супругом. «Проводим очень много времени вместе, при этом не было ни единого конфликта. У Жени бывают психи, я научилась с этим справляться, но сейчас он просто умничка. Пытается всех держать на позитиве. Плюс наш сын Никита безмерно счастлив, они с папой придумывают что-то новое, постоянно играют вместе. Спасибо Жене за это!»

Впрочем, не все так гладко. Оказывается, что в присутствии мужа Анна не может полностью расслабиться: «Если рассматривать семейную жизнь в целом, а не маленький отрезок времени, мне катастрофически необходимо время для того, чтобы побыть наедине с собой. Знаете, все эти женские штучки, масочки. Хочется натянуть растянутую майку и ходить с пучком по дому. При муже такого не позволяю, стараюсь выглядеть уютно, но опрятно».

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Анна Кастерова даже на карантине старается выглядеть на все 100
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Подписчики заметили, что Анна действительно выглядит так, как будто только что вышла из салона, и поинтересовались, укладывает ли Кастерова волосы на карантине. «И дома стараюсь хорошо выглядеть, особенно сейчас, когда 24 часа с мужем. Пусть кайфует», — ответила Кастерова.

2 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • На видео она никакая,а на фотках модель
  • Очень красивая женщина. Ей можно и в мешке из-под картошки ходить, не то что с пучком и в халате, ее это не испортит. Но расслабиться себе не дает ни на миллиметр, на всех фото видно, что следит, как чуть губы приоткрыть, как руку положить и пр. Видимо, она считает свою внешность своим главным достоинством, козырем, позволившем ей так удачно выйти замуж. Наверное, переживает, что время идет и внешность меняется с возрастом. А кругом полно молодых, тоже очень красивых, а иногда еще и знаменитых, реализовавших себя в чем-либо, кроме домашнего хозяйства и спортзала. Спортсмены, особенно звезды, на молодость и красоту падкие.
  • Да, вот уж воистину у каждого свои тараканы. Майка оверсайз и небрежный пучок, да еще на женщине с такой внешностью... Интересно только, это она сама себя так не любит, или он ее?
  • Она наверное с гордостью об этом говорит, но чисто по человечески ее жаль, это прям чистой воды невроз. Что даже проснуться не можешь нормально, надо бежать одевать сексуальный наряд, срочно краситься, на завтрак долька лимона, чтобы ни жиринки, ни морщинки, а то Малкин сразу уйдет...
  • Можно подумать, что парадный внешний вид и 100% сексапильность удержать мужа от похода налево и от прочих любовниц на стороне)
  • Вот что значит настоящий американец, правильно оформил брачный контракт! Не расслабишься, не забалуешь, шаг влево, сразу развод и мизерные комиссионные, в ее под сорок непоправимая неприятность.
  • Да, что страшного то в пучке и коротком халатике? Страшно то , что расслабиться нельзя, все время на стрёме для мужа, накрашенная и всегда наготове
  • вот где кошмар)) боится что сбежит от лохматой головы? что же такая самооценка то низкая у дамы
  • А что не так с пучком при муже, кто-нибудь может мне объяснить?
  • Мыть голову,принимать душ, надевать чистую одежду-да,но краситься только ради мужа,сидя дома?Он не видел ее за 4 года ненакрашеной?Боится испугать или что?

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